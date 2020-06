Tomasz Lis i Bartosz Węglarczyk poprowadzą wspólny wieczór wyborczy Onetu, Newsweeka i Faktu

Łukasz Szewczyk

• Portal Onet, tygodnik "Newsweek Polska" oraz tabloid "Fakt" przygotowują wspólny wieczór wyborczy.

Program na stronach Onet.pl, Newsweek.pl oraz Fakt.pl wystartuje w niedzielę (28 czerwca 2020 roku) o godz. 20.45. Wieczór wyborczy będzie można również oglądać na profilach redakcji w mediach społecznościowych.Wieczór wyborczy poprowadzi Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onet.pl oraz Tomasz Lis, redaktor naczelny "Newsweeka". To oni przedstawią pierwsze prognozy i informacje, jakie napłyną po zamknięciu lokali wyborczych. Zaprosili do studia znanych komentatorów sceny politycznej i czołowych polskich dziennikarzy. Wydarzenia skomentują: Agnieszka Burzyńska z "Faktu", Andrzej Stankiewicz i Andrzej Gajcy z Onetu, a także Tomasz Sekielski, prowadzący "Onet Rano".Prowadzący połączą się z korespondentami w sztabach wyborczych, którzy porozmawiają z kandydatami i najważniejszymi politykami. Będą to: Dominika Długosz, Newsweek.pl - sztab Andrzeja Dudy; Kamil Dziubka, Onet.pl - sztab Rafała Trzaskowskiego; Marcin Antosiewicz, Newsweek Polska - sztab Szymona Hołowni; Marcin Wyrwał, Onet.pl - sztab Władysława Kosiniaka-Kamysza; Karol Kosiorowski, Onet.pl - sztab Roberta Biedronia; Bartłomiej Bublewicz, Onet.pl - sztab Krzysztofa Bosaka.Druga część programu odbędzie się w nowatorskiej formie, przeznaczonej dla użytkowników social mediów w wersji mobilnej. Będzie realizowana "w pionie". Tę część od 22:30 do 23:15 poprowadzi dziennikarz Onetu Marcin Zawada.