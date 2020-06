"Sądy przesądy" w TVP Kultura

Łukasz Szewczyk

• Na antenie TVP Kultura rusza nowy cykl programowy "Sądy przesądy".

• W programie rozmowy na ważne i aktualne tematy społeczne, polityczne i artystyczne.

"Sądy przesądy" / Fot. TVP

"Sądy przesądy" to cykl trzech programów publicystycznych: "Rozróby u Kuby", "Świat nie-przedstawiony" i "W powiększeniu"."Rozróby u Kuby" poprowadzi Jakub Moroz, który z artystami, pisarzami, naukowcami będzie poruszał bieżące tematy. W premierowym odcinku rozmowa o relacjach chińsko-amerykańskich w dobie koronawirusa oraz wpływie pandemii na rozkład sił na świecie, a także o tym jak kryzys gospodarczy zmieni światową politykę.Premierowy odcinek cyklu "Sądów przesądów" dedykowany będzie również Andrzejowi Bobkowskiemu, pisarzowi, eseiście, autorowi słynnych "Szkiców piórkiem". 26 czerwca przypada bowiem 59. rocznica śmierci artysty. Daria Przybyła, autorka i prowadząca "Świat nie-przedstawiony", zaprezentuje filmy dokumentalne, przypomni odcinek cyklu "Errata do biografii" dedykowany Andrzejowi Bobkowskiemu. Twórczość i barwne życie pisarza, który przemierzył na rowerze Francję w czasie II wojny światowej, a po jej zakończeniu zdecydował się nie wracać do zajętej przez komunistów ojczyzny i wybrał życie w Gwatemali, będą tematem rozmowy także w programie "W powiększeniu", w którym z zaproszonymi gośćmi rozmawiać będą Jakub Moroz i Mateusz Werner.Premiera cyklu "Sądy przesądy" w czwartek (25 czerwca 2020 roku) o godz. 22:00 w TVP Historia