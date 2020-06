"Perły Śląska" w TVS. Nowy program o kulturze i nie tylko poprowadzi Mirosław Szołtysek

Łukasz Szewczyk

• W lipcu 2020 roku Telewizja TVS rozpocznie emisję nowego programu o kulturze i tradycjach Śląska.

• "Perły Śląska" prowadzić będzie Mirosław Szołtysek

Śląsk ma charakter. To nie tylko kopalnie i postindustrialne krajobrazy, ale także tradycje, o które warto dbać. W programie "Perły Śląska" Mirosław Szołtysek, autor takich hitów, jak "Radość i zabawa", "Kochane serce me" czy "Dej się pocałować", odkryje przed widzami wiele skarbów, które kryje region."Perły Śląska" to program, który skupi się na ludziach. Pokaże, jak wyjątkowe są lokalne tradycje i osoby, które od wielu lat je pielęgnują. Każdy odcinek to inna ludzka historia. -- mówi Mirosław Szołtysek.Premierowe wydanie programu wyemitowane zostanie 4 lipca (sobota) o godzinie 17:15. Poświęcone zostanie jednej z regionalnych firm, specjalizujących się w produkcji wysokiej jakości wyrobów wędliniarskich marki "Świeżyzna". Witold Gaik, prezes, opowie o kunszcie wytwarzania tradycyjnych dla Śląska krupnioków i żymloków, a także tym, jak cenne jest dbanie o to, co "nasze".Dla Mirosława Szołtyska "Perły Śląska" będą osobistą podróżą sentymentalną. -- zdradza prowadzący.W kolejnych wydaniach programu widzowie dowiedzą się, skąd wywodzi się tradycja hodowli gołębi na Śląsku, a następnie przeniosą się do ogródków działkowych, które od lat są jedną z najchętniej wybieranych lokalizacji do spędzenia wolnego czasu w regionie.