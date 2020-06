Dorota Gawryluk i Bogdan Rymanowski poprowadzą multimedialny wieczór wyborczy w Polsat News

Łukasz Szewczyk

Multimedialny wieczór wyborczy "Polska Wybiera - Wybory Prezydenckie 2020" poprowadzą Dorota Gawryluk i Bogdan Rymanowski. O godzinie 21:00 przedstawią pierwsze sondażowe wyniki wyborów przygotowane przez firmę IPSOS.Reporterzy Polsat News będą obecni tego dnia w sztabach wyborczych wszystkich 11 kandydatów startujących w wyścigu o fotel prezydenta. Będą też obecni w różnych miejscach Polski, by najlepiej i najszybciej przekazać widzom najważniejsze informacje tego dnia. Tego wieczoru nie zabraknie gorących komentarzy, które w studiu Polsat News przedstawią zaproszeni goście - politycy z pierwszych stron gazet, eksperci i publicyści.Internet i media społecznościowe na pewno będą wrzały w niedzielę od informacji i opinii. Najciekawsze z nich będzie wyszukiwać redakcja portalu polsatnews.pl. A prezentować i analizować je będzie przez cały wieczór wyborczy Piotr Witwicki, koordynator redakcji portalu.Michał Stela przedstawi dane o tym, jak głosowali obywatele Polski w podziale na różne grupy - ze względu na wiek, płeć czy miejsce zamieszkania, gdzie najchętniej oddawano głosy na poszczególnych kandydatów, kto był najpopularniejszy w wybranych grupach wiekowych, czy jak głosowały największe miasta w Polsce a jak tzw. "małe ojczyzny". A wszystko to przy użyciu najnowocześniejszej techniki telewizyjnej i Augmented Reality (rzeczywistości rozszerzonej).Również dzięki nowoczesnym technologiom zastosowanym w studio, Bartosz Kurek zabierzew programie "Polsat Wybiera" widzów Polsat News przed wirtualny Pałac Prezydencki, by przedstawić arkana pracy najważniejszej osoby w państwie.O godzinie 20:50 wieczór wyborczy będzie emitowany również w Polsacie głównym."Polska Wybiera - Wybory Prezydenckie 2020" będzie realizowane z trzech studiów Telewizji Polsat.