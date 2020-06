Koronawirus uderza w nowe show Polsatu "The four. Bitwa o sławę". Cztery odcinki, zmieniona formuła finału

Łukasz Szewczyk

• Pandemia koronawirusa wymusza zmiany w emisji nowego show muzycznego Polsatu

Ze względu na pandemię koronawirusa telewizja Polsat byłą zmuszona przerwać nagrania do kolejnych odcinków nowego programu muzycznego "The four. Bitwa o sławę".Jak informują twórcy, harmonogram produkcji zakładał nagrania programu w terminie od lutego do kwietnia 2020 roku. Przed wybuchem pandemii nagrano połowę serii, czyli cztery z ośmiu planowanych odcinków. Obecnie nie jest możliwy powrót do studia na dawnych zasadach, a w tym programie zgodnie z formatem niezbędna jest blisko 500-osobowa publiczność, która za pomocą telefonów z aplikacją decyduje o losach uczestników programu, wyłonionych przez jury. Bez jej czynnego udziału, nie można dokończyć nagrań show.W trosce o bezpieczeństwo gwiazd, uczestników, osób pracujących przy tworzeniu show oraz zgromadzonej w studiu licznej publiczności podjęto decyzję o zakończeniu pierwszego sezonu programu na tym etapie.Telewizja Polsat poinformowała, że wyemituje nagrany materiał (4 odcinki), zaś w odcinku specjalnym, w zmienionej formule, bez publiczności - stosując się do wszystkich wymogów sanitarnych - wyłoniony zostanie zwycięzca programu. Obecnie trwają prace kreatywnie wspólnie z licencjodawcami nad nową formułą finałowego odcinka.