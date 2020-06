Ruszyły zdjęcia do 9 edycji "MasterChef", nowa forma castingów. Premiera jesienią w TVN

Łukasz Szewczyk

• Telewizja TVN rozpoczęła zdjęcia do jesiennej, dziewiątej już edycji programu "MasterChef"

• Tym razem to dwudziestka najlepszych kucharzy walczyć będzie o miejsce w finałowej czternastce.

W tym roku ze względów bezpieczeństwa castingi nie mogły odbyć się, jak do tej pory, w największych miastach w Polsce. Przez trzy tygodnie widzowie TVN mieli możliwość uczestniczyć w internetowych castingach do nowego sezonu "MasterChefa". Co weekend odbywało się głosowanie online, w którym wybrano trzech zawodników. Automatycznie dostali się oni do najlepszej dwudziestki. Kacper Lach, Iwona Kurczab i Tomasz Grabowski wraz z pozostałymi uczestnikami będą walczyć o wejście do finałowej czternastki i otrzymanie wymarzonego fartucha MasterChefa.Kandydatów do tego tytułu bez zmian ocenią Magda Gessler, Anna Starmach i Michel Moran. Zwycięzca otrzyma 100 tysięcy złotych, kontrakt na wydanie własnej książki kucharskiej i statuetkę 9. polskiego MasterChefa.Premiera nowego sezonu jesienią 2020 roku na antenie TVN.