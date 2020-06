Rodzinne kino w lipcowe niedziele na TNT

Łukasz Szewczyk

• Kino familijne to dobry pomysł, by spędzić rodzinnie czas, dlatego TNT proponuje wspólne seanse w każdą lipcową

Każda niedziela lipca to w TNT starannie wyselekcjonowane, familijne kino. Propozycje pozwolą na wspólne, rodzinne spędzenie wolnego czasu. Na widzów czeka 17 produkcji dla całej rodziny.Wśród rodzinnych filmów znalazły się kultowe produkcje, które już od wielu lat bawią i wzruszają do łez.to bajkowa historia o nieśmiałym jedenastolatku, który wchodzi w posiadanie tajemniczej książki, dzięki której przenosi się do niezwykłej krainy wyobraźni i próbuje uratować ją przed zagładą. Z kolei oscarowyz Johnnym Deppem i Kate Winslet w rolach głównych, opowiada o tym, jak pozostać dzieckiem mimo bycia dorosłym. Z koleito znana seria udowadniająca, że nie każde dziecko musi być grzecznym aniołkiem, apokazują, że założenie i prowadzenie przedszkola to niełatwe zadanie, szczególnie dla dwójki roztargnionych ojców.Plan emisji:05.07, godz. 8:40 - "Krótkie spięcie"05.07, godz. 10:40 - "Krótkie spięcie 2"05.07, godz. 12:55 - "Ucieczka nawigatora"05.07, godz. 14:40 - "Dennis rozrabiaka"12.07, godz. 07:20 - "Marzyciel"12.07, godz. 09:20 - "Most do Terabithii"12.07, godz. 11:20 - "Niekończąca się opowieść"12.07, godz. 13:15 - "Podróż do wnętrza Ziemi"12.07, godz. 15:15 - "Richie Milioner"19.07 godz. 09:00 - "Małolaty u taty"19.07 godz. 10:55 - "Dobra wróżka"19.07 godz. 13:00 - "Małpa w hotelu"19.07 godz. 14:55 - "Hook"26.07 godz. 10:50 - "Trzech małolatów ninja"26.07 godz. 12:50 - "Mistrz gry"26.07 godz. 15:05 - "Madeline"26.07 godz. 16:50 - "Amatorzy sportu"