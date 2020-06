MTV Polska przypomni kultowe programy i wyemituje koncert Global Goal: Unite For The Future

Łukasz Szewczyk

• Na antenę MTV Polska powróci reality show "Real World", a także najpopularniejszy w historii koncert z cyklu MTV Unplugged w wykonaniu Nirvany.

• Stacja pokaże też koncert "Global Goal: Unite For The Future - The Concert" zorganizowanego z inicjatywy międzynarodowej organizacji Global Citizen oraz Komisji Europejskiej.

W piątek (26 czerwca 2020 roku) od godz. 12:40, emisją koncertu "MTV Unplugged Pearl Jam", stacja rozpocznie "Piątkowy flashback", w którym wyemitowane zostaną jedne z najpopularniejszych produkcji w historii MTV. W specjalnym paśmie pojawi się kultowy już koncert "MTV Unplugged in New York", który został nagrany pół roku przed tragiczna śmiercią lidera Nirvany, Kurta Cobaina. Stacja przypomni również reality show "Real World" relacjonujący życie młodych niedoświadczonych życiowo ludzi. Program powstał w 1992 r. i doczekał się 32 sezonów.W niedzielę o północy MTV wyemituje relację z koncertu "Global Goal: Unite For The Future - The Concert", którego głównym celem jest podkreślenie wpływu pandemii koronawirusa na mniejszości społeczne, osoby dyskryminowane i społeczności w największej potrzebie. W rolę gospodarza wcieli się aktor - Dwayne Johnson. Podczas wydarzenia widzowie będą mogli obejrzeć występy światowej sławy muzyków, m.in. Coldplay, J Balvin'a, Jennifer Hudson, Justina Biebera i Quavo, Miley Cyrus, Shakiry oraz Ushera. Na scenie pojawią się również postaci ze świata sportu, filmu i stand up'u. Koncert ma na celu podkreślenie, jak wielką i ciężką pracę wykonują na całym świecie służby medyczne walczące od miesięcy z pandemią COVID-19. Wydarzenie jest formą podziękowania i wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy zmagają się na pierwszej linii frontu z epidemią oraz wszelkimi problemami, które wynikają również z nierównego dostępu do opieki zdrowotnej.W ramach wydarzenia "Global Goal: Unite For The Future" odbędzie się spotkanie światowych liderów, korporacji i filantropów, którzy będą rozmawiać na temat opracowania i sprawiedliwej dystrybucji testów oraz szczepionki na COVID-19. "Global Goal: Unite For The Future - The Summit", na którym pojawią się m. in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i Bill Gates, obejmował będzie panele dyskusyjne i wywiady z ekspertami.Transmisja koncertu "Global Goal: Unite For The Future - The Concert" odbędzie się 28 czerwca o godz. 24:00. Powtórka w poniedziałek 29 czerwca o godz. 8:00.