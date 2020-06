Premiera nowego programu kryminalnego produkcji własnej CBS Reality

Łukasz Szewczyk

• Obecni i byli detektywi z londyńskiego Scotland Yardu otwierają przed widzami CBS Reality swoje archiwa i opowiadają o tym, jak doprowadzili do schwytania niektórych z najbardziej niesławnych stołecznych morderców, kierując się przy tym detektywistycznym kodeksem: niczego nie zakładać z góry, nikomu nie wierzyć i wszystko kwestionować.

"New Scotland Yard Files" to kryminalna seria dokumentalna, w której, oprócz detektywów londyńskiej policji, biorą udział także dziennikarze śledzący i relacjonujący przebieg dochodzeń, jak również kryminolodzy, analizujący na co dzień metody i motywy morderców oraz eksperci z różnych dziedzin kryminalistyki, dostarczający istotnych dowodów prowadzących do skazania winnych.Przez meandry śledztw widzów przeprowadzać będzie Peter Bleksley, były detektyw Scotland Yardu, policjant z ogromnym doświadczeniem operacyjnym. Działając pod przykrywką, Bleksley przez ponad dekadę rozpracowywał międzynarodowych baronów narkotykowych, płatnych zabójców, handlarzy bronią, fałszerzy, czy paserów, często ryzykując zdrowiem i życiem. Dzięki odwadze i determinacji został jednym z najbardziej cenionych funkcjonariuszy swego pokolenia. Początek końca jego kariery tajnego oficera zaczął się, gdy FBI odkryło, że jest na niego zlecenie. Policjant został objęty programem ochrony świadków. W 2001 roku ukazała się jego autobiografia, a on sam zaczął pojawiać się w mediach. Ma na swoim koncie występy w kilku produkcjach dokumentalnych, zrealizowanych między innymi dla brytyjskiej telewizji Channel 4, wielokrotnie pełnił również rolę konsultanta w produkcjach telewizyjnych i filmowych, a na potrzeby brytyjskiej rozgłośni BBC napisał kilka słuchowisk i podcastów.W pierwszym odcinku Bleksley przedstawi sprawę brutalnego pobicia ze skutkiem śmiertelnym 37-letniego barmana, Davida Morleya, do którego doszło w londyńskiej dzielnicy South Bank - niegdyś nazywanej "złą stroną Tamizy", dziś jednej z modniejszych okolic brytyjskiej stolicy.Feralnej nocy David wraz z przyjacielem siedzieli na ławce nad Tamizą, gdy nagle zostali zaatakowani przez sprawców. Znajomy Davida został okradziony - zabrano mu telefon oraz torbę - a następnie uciekł z miejsca zdarzenia, by sprowadzić pomoc. Jednak nie zdążył. David został pobity na śmierć. Przybyła na miejsce policja uznała od razu, że motyw rabunkowy nie ma zastosowania w tej sprawie - napad był zbyt brutalny.Rozpoczęło się policyjne dochodzenie w sprawie morderstwa. Gdy policjanci zaczęli badać sprawę, okazało się, że David był znaną i bardzo lubianą postacią w londyńskiej społeczności gejowskiej. W latach 90. przeżył atak bombowy na gejowski bar i mimo że sam odniósł poważne obrażenia, pomagał ofiarom zamachu. Detektywi Scotland Yardu myśleli, że mają do czynienia z atakiem na tle homofobicznym, ponieważ napaści na osoby ze środowiska LGBT zostały w tym czasie uznane przez wymiar sprawiedliwości za przestępstwa na tle nienawiści i były szeroko komentowane przez media. Śmierć Davida spowodowała, że Londyn pogrążył się w żałobie, a społeczność gejowska poczuła się zagrożona.Detektywi napotkali na duże trudności w ustaleniu sprawców i odnalezieniu dowodów. Dodatkowo do napaści doszło w miejscu, gdzie nie było zainstalowanych kamer przemysłowych. Jednak śledztwo przybrało zupełnie inny obrót, gdy policja zdała sobie sprawę, że David nie był jedyną osobą zaatakowaną tej nocy...Kto stał za brutalnym morderstwem Davida Morleya i jaki był jego motyw? Tego będzie można dowiedzieć się z premierowego odcinka nowego programu kryminalnego "New Scotland Yard Files" w poniedziałek (29 czerwca 2020 roku) o godz. 22:00 w CBS Reality.