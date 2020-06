Ćwierćfinały Pucharu Anglii, hity czołowych lig europejskich, Ekstraliga - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS pokaże wszystkie ćwierćfinały piłkarskiego Pucharu Anglii

• Stacja będzie transmitować także mecze ostatniej kolejki Bundesligi oraz ważne starcia w Serie A TIM i LaLiga Santander.

• Fani żużla będą emocjonować się spotkaniami PGE Ekstraligi,

W ćwierćfinałach The Emirates FA Cup wystąpią wyłącznie kluby z angielskiej ekstraklasy, więc kibice mogą szykować się na najwyższy poziom emocji. W pierwszym meczu Norwich City podejmie Manchester United. Gospodarze staną przed sporym wyzwaniem, bo Czerwone Diabły nie przegrały od 13 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Defensywa Norwich będzie musiała uważać szczególnie na Marcusa Rashforda i Anthony'ego Martiala, którzy są w świetne formie i wpisali się na listę strzelców w dwóch ostatnich starciach tych drużyn.Ciekawie zapowiada się konfrontacja na Bramall Lane, gdzie rewelacja tego sezonu, Sheffield United, zmierzy się z Arsenalem FC, czyli najbardziej utytułowanym klubem w historii Pucharu Anglii. Dla gości to ważne starcie, bo The Emirates FA Cup jest ich jedyną szansą na cenne trofeum w obecnych rozgrywkach. Jak Pierre-Emerick Aubameyang i spółka poradzą sobie z silną i zdyscyplinowaną ekipą z Sheffield?Szlagierem ćwierćfinałów będzie starcie Leicester City z Chelsea FC. Oba zespoły toczą wyrównaną walkę o awans do Ligi Mistrzów UEFA, a ich trzy poprzednie spotkania skończyły się remisami. Tym razem zwycięzcę trzeba wyłonić, bo tylko jedna z tych drużyn może zakwalifikować się do półfinału. Ozdobą meczu na King Power Stadium będzie pojedynek lidera klasyfikacji strzelców Premier League Jamiego Vardy'ego po stronie Leicester ze skutecznym i uznawanym za wielką nadzieję angielskiego futbolu Tammym Abrahamem w barwach The Blues.Czwartego półfinalistę wyłoni konfrontacja Newcastle United z Manchesterem City. The Citizens bronią Pucharu Anglii i są faworytem obecnej edycji tych rozgrywek, ale muszą mieć się na baczności, bo Newcastle od wznowienia sezonu jeszcze nie przegrało i straciło tylko jednego gola. Czy takie gwiazdy z Manchesteru jak Kevin de Bruyne czy Raheem Sterling będą w stanie pokonać znajdujących się w świetnej formie gospodarzy?Bayern Monachium zapewnił sobie mistrzostwo kraju, ale w ostatniej kolejce ma o co walczyć, bo chce pobić historyczny rekord pod względem liczby bramek zdobytych przez jakąkolwiek drużynę w jednym sezonie Bundesligi. Obecnie Bawarczycy mają na koncie 96 goli i przed finałowym starciem z VfL Wolfsburg do osiągnięcia celu brakuje im pięciu trafień. To sporo, ale dlanie ma rzeczy niemożliwych, co udowodnił w 2015 roku strzelając Wolfsburgowi pięć goli w... dziewięć minut! Co ciekawe, jeśli "Lewy" trafi do siatki w najbliższym meczu, to zostanie pierwszym królem strzelców Bundesligi od 43 lat, który będzie miał na koncie co najmniej 34 bramki.Innego Polaka,, będzie można zobaczyć podczas konfrontacji Borussii Dortmund z TSG 1899 Hoffenheim. Jego BVB wystąpi w roli faworyta, ale musi mieć się na baczności, bo nie wygrało z tą ekipą od czterech spotkań. Kibice z Dortmundu liczą przede wszystkim na młode trio Erling Håland - Jadon Sancho - Julian Brandt, które miało udział w aż 60 z 84 goli strzelonych w tym sezonie przez swój zespół.Bardzo ciekawie zapowiada się starcie na Weserstadion, gdzie Werder Brema zmierzy się z 1. FC Köln. Dla gospodarzy to ostatnia szansa na uniknięcie spadku z Bundesligi. By tak się stało muszą pokonać drużynę z Kolonii i liczyć, że Fortuna Düsseldorf straci punkty w rozgrywanym równolegle meczu z 1. FC Union Berlin.28. kolejkę ligi włoskiej otworzy mecz prowadzącego w tabeli Juventusu FC z broniącym się przed spadkiem US Lecce. Bramkarz Starej Damy,, stanie przed szansą na dziesiąte czyste konto w tym sezonie. Polak będzie musiał uważać szczególnie na Marco Mancosu, który jest bardzo skuteczny i trafił do siatki w poprzednim starciu tych ekip zakończonym sensacyjnym remisem 1:1. W ofensywie Juve z pewnością brylować będzie Cristiano Ronaldo, który walczy o tytuł króla strzelców Serie A TIM. W tym tygodniu CR7 zdobył 22. bramkę w sezonie zostając najskuteczniejszym Portugalczykiem w historii ligi włoskiej. Czy w weekend poprawi ten wynik?W innym ważnym spotkaniu SSC Napolipodejmie SPAL 2013, którego barw bronią Arkadiusz Reca i posiadający polskie obywatelstwo Thiago Cionek. Kilka dni temu neapolitańczycy pokonali Hellas Verona 2:0, a Milik zdobył jedną z bramek i był wyróżniającą się postacią swojej drużyny. Bardzo dobre recenzje zebrał także Zieliński. Czy biało-czerwoni ponownie okażą się czołowymi zawodnikami na boisku?Jednym z hitów weekendu będzie prestiżowe starcie AC Milanu z AS Romą. To utytułowane kluby, które mają bogatą historię, a w tym sezonie liczą się w walce o miejsca zapewniające awans do europejskich pucharów. W trzech ostatnich meczach z udziałem tych ekip o zwycięstwie dwukrotnie przesądzała różnica tylko jednego gola, a raz padł remis. Zapowiada się kolejne ekscytujące widowisko!Hitem 32. kolejki LaLiga Santander będzie mecz Celty Vigo z FC Barceloną. Konfrontacja na Estadio Balaídos powinna dostarczyć wielu emocji, bo obie drużyny bardzo potrzebują punktów - gospodarze walczą o utrzymanie, a Barça toczy zaciętą rywalizację z Realem Madryt o mistrzostwo Hiszpanii. Przed Leo Messim i kolegami spore wyzwanie, bo Celta jest w bardzo dobrej formie, co udowodniła wygrywając dwa ostatnie mecze z łącznym bilansem bramek 7:0. Wiele będzie zależało więc od defensywy Dumy Katalonii, która nie straciła gola od pięciu spotkań.Ekscytująco zapowiadają się także zmagania trzeciego w tabeli Atlético Madryt z Deportivo Alavés. Drużyna ze stolicy od wznowienia rozgrywek jest niepokonana, dzięki czemu mocno zbliżyła się do awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów UEFA. Jak wypadnie na tle ekipy z Kraju Basków, z którą jesienią niespodziewanie zremisowała 1:1?W trzeciej rundzie PGE Ekstraligi broniąca mistrzostwa Polski FOGO UNIA Leszno zmierzy się z mającym duże aspiracje MOTOREM Lublin. Oczy kibiców będą zwrócone przede wszystkim na Jarosława Hampela, który dołączył do ekipy z Lublina tuż przed rozpoczęciem tego sezonu, a wcześniej aż osiem lat spędził w klubie z Leszna. Hampel wraz z kolegami postara się na stadionie im. Alfreda Smoczyka o niespodziankę, ale nie będzie o nią łatwo, bo UNIA ostatniej porażki na własnym torze doznała aż trzy lata temu.Bardzo ciekawie powinno być też w Zielonej Górze, gdzie RM SOLAR FALUBAZ podejmie MRGARDEN GKM Grudziądz. Liderem gości będzie Artiom Łaguta, który wygrał wszystkie 11 biegów, w których wystąpił w tym sezonie. Kibice gospodarzy liczą, że takie gwiazdy jak Martin Vaculik czy Patryk Dudek zneutralizują poczynania Łaguty i poprowadzą FALUBAZ do pierwszego domowego zwycięstwa w obecnych rozgrywkach.Piątek (26 czerwca):• 21:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 21:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin GazdaSobota (27 czerwca):• 13:25 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Julian Kowalski, Dominik Guziak• 16:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 17:20 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 17:45 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Olkowicz, Rafał Dobruckistudio: Anita Mazur, Tobiasz Musielak• 18:25 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 3, studio od 17:30)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak• 19:25 Serie A TIM:(Eleven SPorts 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 19:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Kuba Ostrowski• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Marcelina Rutkowska, Daniel Kaczmarek• 21:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 21:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (28 czerwca):• 13:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński, studio: Maciej Jermakow• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 15:25 2. Bundesliga:(Eleven Spots 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Urban• 15:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 16:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Filip Kapica• 17:10 Serie A TIM;(Eleven Sports 1, studio od 16:30)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak, studio: Mateusz Majak• 19:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 19:10)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica, studio: Mateusz Majak• 19:25 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 19:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 19:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Mikołaj Kruk• 21:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio 21:25)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak• 00:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz Majak