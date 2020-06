Startują "Dzień dobry Wakacje" w TVN

Łukasz Szewczyk

• W sobota (27 czerwca 2020 roku) śniadaniowe show "Dzień Dobry TVN" obiera kurs wakacyjny.

• Przez kolejne dziesięć tygodni, w każdy weekend, wakacyjne wydanie programu "Dzień dobry wakacje" będzie umilał widzom letni czas

Prowadzący "Dzień Dobry TVN" będą towarzyszyć swoim widzom również w wakacje. Paulina Krupińska, Damian Michałowski, Marcin Prokop, Dorota Wellman, Kinga Rusin, Piotr Kraśko, Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik, Małgorzata Ohme i Filip Chajzer zadbają o to, by wakacyjne weekendy rozpoczynały się dawką pozytywnej energii. Program emitowany będzie od 9:00 do 11:30.Reporterzy odkryją niezwykłe miejsca w całej Polsce. W wakacyjnej kuchni pojawią się sprawdzone przepisy na lekkie, letnie dania i udane wieczory z grillem. Prezenterzy pogody-Bartek Jędrzejak i Diana Kautz zadbają o to, by zawsze świeciło słońce, a pogoda nie zaskakiwała. Ogrodnik Łukasz Skop podpowie jak dbać o rośliny w domu i w ogrodzie, a Kasia Jaroszyńska udowodni, że zaadaptowanie przyczepy kamperowej na działce to doskonały pomysł na wyczarowanie z pomocą najbliższych niezwykłego miejsca do wypoczynku.Dzięki społeczności #pogodnitvn program pozostanie blisko swoich widzów również w wakacje.