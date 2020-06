TVP Kultura 2 na platformie hybrydowej TVP. Jak odbierać?

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska wzbogaciła ofertę programów dostępnych za pośrednictwem platformy hybrydowej o nowy kanał internetowy TVP Kultura 2.

TVP Kultura 2 to: filmy, cykle dokumentalne, seriale, przedstawienia i koncerty oraz programy publicystyczne, dotychczas dostępne tylko na antenie TVP Kultura. W TVP Kultura 2 nie zabraknie programów kierowanych do młodszych widzów. W ramówce znajdą się polskie i zagraniczne filmy animowane oraz seriale dla młodzieży, a także propozycje w ramach familijnego pasma "Od ucha do ucha".- podkreśla Grzegorz Płaza, dyrektor Centrum Kultury i Historii TVP.Aby uzyskać dostęp do TVP Kultura 2 na platformie hybrydowej należy posiadać telewizor odbierający telewizję naziemną z tradycyjnej anteny, telewizor podłączony do Internetu i mieć aktywowaną w ustawieniach telewizora funkcję o nazwie HbbTV (Hybrid Broadband Broadcast Television) w wersji 1.0 lub nowszej.Aby ustalić posiadaną wersję HbbTV i sposób aktywacji tej funkcjonalności należy sprawdzić dane odbiornika udostępnione przez producenta w instrukcji obsługi, czy na internetowych stronach wsparcia producenta. Podczas oglądania programów Telewizji Polskiej w dolnym prawym rogu ekranu pojawi się grafika-zaproszenie, która zachęca do włączenia nowej usługi Telewizji Polskiej. Po wejściu na platformę należy wybrać TVP Kultura 2 w menu kanałów na żywo i cieszyć się darmowym dostępem do treści oferowanych na kanale.Program streamingowy TVP Kultura 2 dostępny jest również na ósmym multipleksie (MUX 8), do jego odbioru również należy posiadać telewizor odbierający telewizję naziemną i podłączony do Internetu oraz aktywować w ustawieniach telewizora funkcję o nazwie HbbTV.