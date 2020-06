Lato z RMF FM. Słuchacze współautorami wakacyjnej ramówki

Łukasz Szewczyk

• W wakacje 2020 Radio RMF FM zaprosi słuchaczy do współtworzenia audycji, promowania talentów, wspólnej zabawy do udziału w konkursach.

Jedną z nowych , interaktywnych atrakcji jestSłuchacze zgłaszają się do udziału w zabawie wysyłając piosenki z playlisty we własnym wykonaniu. Wybrane filmiki z utworami będą prezentowane na stronie rmf.fm , a interpretacje, które wygrają w głosowaniu, otrzymają promocję w mediach społecznościowych stacji. Będą one również emitowane na antenie, a nagrodą główną konkursu jest udział w Poplista Livesession.Kolejną audycją tworzoną przez słuchaczy będzieSpośród 100 hitów wakacyjnych emitowanych na antenie 27 czerwca Słuchacze wybiorą hit wszech czasów, a najciekawsze wspomnienia z nimi związane zostaną wyemitowane na antenie. Główną nagrodą dla głosujących będą rowery.W wakacyjne czwartki na antenie radia będą miały miejsce urodzinowe imprezy niespodzianki. Radio w porozumieniu z przyjaciółmi słuchacza, który obchodzi tego dnia urodziny przygotowuje imprezę - niespodziankę. RMF FM nagrywa dla niego życzenia w formie piosenki lub wierszyka, przyjaciele nagrywają filmiki, które zostają opublikowane na Facebooku i w urodzinowej galerii na stronie internetowej radia.O poranku prowadzący program na żywo dzwonią do jubilata z pobudką i życzeniami, dedykują mu piosenki i inicjują wielką imprezę urodzinową.W piątki o 12:15- cała Polska tańczy z RMF FM. To będzie najszybsza dyskoteka świata - prowadzący odrywają Słuchaczy od ich zajęć na jeden numer i zaprasza do tańca w rytm letnich hitów. Najlepsze występy będą nagradzane.Jak zawsze, tak i latem, antena RMF FM zachęca słuchaczy do spontanicznych kontaktów, dzielenia się aktualnościami i ważnymi dla nich sprawami. Wakacje rozpocznie koncert Ellie Goulding zagrany specjalnie dla wszystkich słuchaczy na Facebooku,.w wakacje także rusza w Polskę. Reporterzy będę odwiedzać lokalne sklepy, restauracje, kwiaciarnie czy zakłady fryzjerskie i w porozumieniu z właścicielami zapraszać na kawę, obiad, fryzjerskie metamorfozy za które zapłaci RMF FM w ramach wakacyjnej promocji.