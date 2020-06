Aktywne, kinowe i konkursowe lato z siłą muzyki w Radiu Zet

Łukasz Szewczyk

• Od poniedziałku (29 czerwca 2020 roku) Radio Zet wprowadza wakacyjną ramówkę

• Na słuchaczy czeka "Przebojowe kino letnie Radia ZET", konkursy i akcje, w tym "Aktywne lato z Radiem ZET" i "Znajdź Nosela", a także mnóstwo muzyki.

O poranku niezmiennie program(poniedziałek-piątek, godz 5-10) z Agnieszką Kołodziejską, Marcinem Sońtą i Robertem Karpowiczem. Nowością będzie, w którym Agnieszka Kołodziejska z Robertem Karpowiczem podpowiedzą, gdzie warto się wybrać na krajowe wakacje i przypomną o czym pamiętać w czasach pandemii. Codziennie od poniedziałku do piątku po 10.47.na antenie pojawi się między 15.00 a 19.00.Od 4 lipca rusza samochodowe. W każdą sobotę słuchacze z różnych miast będą mogli bezpiecznie obejrzeć światowe hity filmowe. Kino odwiedzi Kraków, Czeladź, Radom, Bytom, Łódź, Częstochowę, Zabrze, Marki i Poznań. Między 17.00 a 20.00 będzie stamtąd nadawane specjalne wydanieMarcina Wojciechowskiego. Lista prezentowanych utworów zostanie rozszerzona do trzydziestu, nawiązując do zbliżających się okrągłych urodzin stacji.W każdy czwartek od 9 lipca, Radio ZET zaprosi do wspólnej zabawy. Zadaniem słuchaczy będzie odgadnięcie miejsca, w którym "znajduje się" Kamil Nosel. Podpowiedzi zostaną podane między 11.00 a 14.00, a osoba, która pierwsza poda prawidłową lokalizację zdobędzie cenną nagrodę.