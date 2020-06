"Kraina lodu II", "Godzilla II: Król potworów", "Aniołki Charliego", nowe seriale - lipiec w HBO i Cinemax

Łukasz Szewczyk

• "Kraina lodu II", "Pokémon: Detektyw Pikachu", "Godzilla II: Król potworów", "Godzilla II: Król potworów", "Aniołki Charliego" - to główne premiery filmowe lipca na antenie HBO

• Nowe seriale m.in. "Dom grozy: Miasto Aniołów" i "Quiz"

• Kolejny polski projekt HBO "W domu"

W lipcu 2020 roku kanał filmowy HBO w ramach niedzielnego pasma premierowego przygotował następujące pozycje filmowe:(15 lipca) - Elsa i Anna wraz z przyjaciółmi opuszczają Arendelle, by udać się w podróż w nieznane i spróbować odkryć co zagraża ich królestwu. Druga część uwielbianego przez miliony dzieci na całym świecie kinowego hitu(12 lipca) - prywatny detektyw znika w niewyjaśnionych okolicznościach, a jego syn stara się dowiedzieć, co dokładnie się wydarzyło. Pierwszy pełnometrażowy, aktorski film o świecie Pokemonów(19 lipca) - Godzilla powraca, aby zmierzyć się z innymi gigantycznymi istotami w walce o dominację nad światem(26 lipca) - Aniołki Charliego muszą po raz kolejny wkroczyć do akcji, aby uratować przyszłość planety. W jednej z głównych ról Kristen Stewart.Pozostałe premiery miesiąca:(4 lipca) - mały chłopiec trafia na obcą planetę, gdzie poznaje pociesznego psotnika o ośmiu łapkach i wielkim sercu. Animacja o sile i pięknie przyjaźni;- dwóch uzależnionych od przedmiotów przyjaciół postanawia sprawdzić, czy będą w stanie przetrwać 100 dni bez swoich rzeczy;(16 lipca) - polska antologia filmów krótkometrażowych; wiosną 2020 roku 16 filmowców tworzy w Polsce 14 historii o niespodziewanym doświadczeniu izolacji spowodowanej pandemią;(23 lipca) - szukająca zemsty kobieta znajduje posadę, która ma jej pomóc zrealizować niecny plan;(25 lipca) - małżeństwo z dwójką dzieci marzy o lepszym życiu, co prowadzi ich do podjęcia ryzykownej decyzji.Lipiec na antenie HBO to także premiery dokumentalne. Film(9 lipca) przedstawia historię życia trzykrotnie nominowanej do Oscara aktorki - Natalie Wood. Z kolei(16 lipca) ukazuje fenomen Banksy'ego - jednego z najbardziej kontrowersyjnych streetartowych twórców na świecie. Z kolei dokument(23 lipca) przedstawia życie i okoliczności śmierci kontrowersyjnego prawnika Roya Cohna, który zdobył sławę jako oskarżyciel w procesie Juliusa i Ethel Rosenbergów skazanych za przekazywanie radzieckim agentom tajemnic dotyczących broni atomowejSerialowe nowości miesiąca w HBO:(od 3 lipca w HBO) - kiedy makabryczne morderstwo wstrząsa Los Angeles, detektyw Tiago Vega i jego partner Lewis Michener zostają uwikłani w tajemniczą intrygę. Spin-off serialu "Dom grozy"(od 12 lipca w HBO) - miniserial przedstawiający historię byłego wojskowego, który wywołał wielki skandal, wygrywając w nieuczciwy sposób milion funtów w brytyjskiej edycji teleturnieju "Milionerzy"(od 12 lipca w HBO3) - Sandra Oh oraz Jodie Comer powracają na ekrany w trzecim sezonie serialu(od 16 lipca w HBO) - serial dokumentalny będący zapisem dziennikarskiego śledztwa prowadzonego w sprawie brutalnego seryjnego gwałciciela i mordercy. Ekranizacja bestsellerowej książki Michelle McNamary o tym samym tytuleW lipcu 2020 rokuzaprezentuje następujące premiery filmowe: "Za humor i Sunny" (1 lipca), "Do gwiazd" (12 lipca), "Mickey i niedźwiedź" (13 lipca), "Rodzina od zaraz" (19 lipca), "Moja mała Zoe" (26 lipca), "Lillian" (27 lipca)Z koleipokaże takie premiery jak: "Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia" (4 lipca), "Jeszcze dzień życia" (5 lipca), "Łatwy kraj" (11 lipca), "Abou Leila" (12 lipca), "Instynkt" (18 lipca), "Czerwony hatchback" (19 lipca), "Karel, ja i ty" (25 lipca), "Ulysses i Mona" (26 lipca).