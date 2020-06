"Książki. Magazyn do czytania" z J.K Rowling na okładce

Łukasz Szewczyk

• Jakie książki warto wziąć ze sobą w letnią podróż?

• Jak spędzało się wakacje w czasach Pana Samochodzika?

• Czy można być ekobohaterem przez 24 godziny na dobę?

Książki. Magazyn do czytania - nr 3/2020

Bohaterką okładki czerwcowych "Książek. Magazynu do czytania" jest J.K. Rowling, twórczyni bestsellerowej serii książek o Harrym Potterze i równoległym do naszego świecie czarodziejów. Z okazji 20. rocznicy pojawienia się w Polsce pierwszego tomu o losach Pottera, Małgorzata I. Niemczyńska kreśli portret pisarki, która trzy dekady temu zaczęła tworzyć najważniejszą powieść dla dzieci XXI wieku, a Natalia Szostak pisze o polskiej potteromanii, która wpłynęła na ówczesne pokolenie. Prócz tego Ryszard Koziołek, profesor literaturoznawstwa i nowy rektor Uniwersytetu Śląskiego, analizując sagę autorstwa Rowling, odkrywa w niej dzieło na miarę Goethego.Numer otwiera niezwykły wywiad Doroty Wodeckiej z prof. Tadeuszem Sławkiem o tym, jak żyć w świecie, w którym pandemia staje się tylko symbolem choroby toczącej cywilizację Zachodu - rozmowie towarzyszy sformułowany przez uczonego dekalog życia w tych niełatwych czasach. O tym, jak nie poddać się terrorowi odpowiedzialności za planetę, wiedząc o tym, że nasze decyzje konsumenckie prowadzą do nieuniknionej katastrofy klimatycznej pisze Emilia Dłużewska. Olga Wróbel przypomina, jak wakacje opisywały hity PRL-owskiej literatury przygodowej, a Dorota Wodecka składa ostatni wywiad z Jerzym Pilchem z kilkunastu rozmów, które odbyła ze zmarłym pisarzem w ciągu ostatnich lat.W najnowszym numerze "Książek. Magazynu do czytania" redakcja prezentuje również 20 książek, które warto uwzględnić na podróżniczej liście lektur. W wydaniu znalazło się też miejsce na nieznane teksty amerykańskich autorów - Ottessy Moshfegh i Davida Sedarisa oraz mnóstwo recenzji i rekomendacji nowości książkowych wraz z kalendarium najważniejszych wydarzeń literackich na najbliższe dwa miesiące.Listę książkowych nowości na wakacje znajdą również młodsi czytelnicy w dedykowanym im, stałym dodatku "Książki dla Dzieci i Młodszych Dorosłych", gdzie przeczytają m.in. o tym, co dają dorosłym pisma dla dzieci.Wydanie 3/2020 "Książek. Magazynu do czytania" wraz ze stałym dodatkiem "Książki dla Dzieci i Młodszych Dorosłych" liczy aż 128 stron. Już teraz można zamówić je w przedsprzedaży w serwisie Prenumerata24.pl, natomiast w punktach sprzedaży prasy będzie dostępne od 30 czerwca 2020 roku, w nowej cenie 15,99 zł. Magazyn można zamówić również w ramach rocznej prenumeraty w wyjątkowej cenie 59,95 zł. Wydanie będzie dostępne również w wersji cyfrowej na Publio.pl oraz w serwisie Wyborcza.pl.W trosce o czytelników, zespół magazynu "Książki" postanowił, że czerwcowe wydanie, podobnie jak kwietniowe, będzie dostępne do pobrania w dogodnym elektronicznym formacie - epub, mobi, pdf w aplikacji Gazety Wyborczej oraz na stronie Wyborcza.pl/książki. Numer mogą w ten sposób czytać subskrybenci cyfrowych treści "Gazety Wyborczej".Premierze pisma, towarzyszy trzecie już spotkanie redakcji "Książek. Magazynu do czytania" z czytelnikami organizowane w warszawskim Klubie Komediowym w czwartek, 2 lipca. Już stacjonarnie, odbędzie się tam spektakl inspirowany najnowszym wydaniem dwumiesięcznika, w którym wybrane fragmenty pisma zagrają improwizatorzy Klubu.Czerwcowe wydanie wspiera również promocja w prasie, radiu, internecie, a także autopromocja. Działania przygotował zespół marketingu "Gazety Wyborczej".