Nowe magazyny Bauera na wakacje. Po raz pierwszy w Polsce Super-Szyfro i Super Filipinki

Łukasz Szewczyk

• Wydawnictwo Bauer przygotowało nową ofertę magazynów rozrywkowych z krzyżówkami i quizami

Magazyn "Świat Wiedzy Quizy"

24 czerwca ukazał się. Wydanie zawiera 23 quizy z różnych dziedzin wiedzy oraz 100 rozmaitych zagadek i łamigłówek dla całej rodziny. W numerze czytelnicy znajdą także minikrzyżówki, sudoku i inne zadania wspomagające ćwiczenia sprawności umysłu. Poczucie humoru i dobra zabawa są dodatkową zaletą "Quizów". Magazyn będzie w sprzedaży do 28 sierpnia.Wydawnictwo Bauer rozszerza dotychczasową serię miesięczników "100 - 200 - 300 Szyfrokrzyżówek" o kolejny tytuł:. Będzie to najobszerniejszy na rynku zbiór szyfrokrzyżówek, zdobywających wśród wielbicieli krzyżówek coraz większą popularność. W miesięczniku "500 Szyfrokrzyżówek" obok lubianych krzyżówek z tej serii znajdują się także nowe zadania, popularne w Europie Zachodniej, a nieznane do tej pory w Polsce, np. szyfro-filipinki, połączenie quizu, krzyżówki panoramicznej i szyfrokrzyżówki.Rozwiązując poprawnie krzyżówki czytelnicy mogą wygrać 5000 zł w gotówce. Pierwsze wydanie "500 Szyfrokrzyżówek" ukazało się jako wydanie specjalne "Świata i Ludzi" 26 czerwca. Kolejny numer, już jako samodzielny miesięcznik, będzie w sprzedaży od 29 lipca.Bauer wprowadza na rynek także nowy tytuł, który powiększy ofertę najpopularniejszych magazynów z krzyżówkami panoramicznymi. Miłośnicy gimnastyki umysłowej znajdą tu 400 diagramów z ulubionymi krzyżówkami w sprawdzonym, poręcznym formacie. Nowe czasopismo to nie tylko świetna rozrywka, ale też szansa na zdobycie wysokich nagród pieniężnych.