Sporo nowości w letniej ramówce Polsat Games

Łukasz Szewczyk

• Letni wysyp nowości w Polsat Games

• Nowy sezon Alior Bank Ultraligi, rywalizacja o miano króla europejskiej sceny League of Legends, powrót Ekstraklasa Games i walka o play-offy w Polish Masters Rainbow Six

Tysiące godzin transmisji na żywo z najlepszych turniejów i rozgrywek esportowych świata to fundament oferty programowej Polsatu Games. Twórcy kanału równie wielką uwagę poświęcają też publicystyce, stąd duża liczba autorskich formatów, które stanowią stały element polskiej sceny gamingowej. W nowym sezonieduetu Radosław Nałęcz/Tadeusz Zieliński, zostanie wydłużony z 45 do 90 minut. W ten sposób autorzy zyskają więcej przestrzeni do rozmów ze swoimi gośćmi, takimi jak twórcy gier czy przedstawiciele największych studiów wydawniczych. Premiera każdego odcinka odbywa się w poniedziałki o 22:00 w telewizji oraz na platformie internetowej IPLA. W czwartki program jest retransmitowany także na YouTube.W lipcu na antenę Polsatu Games powróci także Remigiusz "Rock" Maciaszek. Weteran polskiego dziennikarstwa poświęconego grom i osobowość YouTube'a, każdy odcinek swojego programu poświęca innemu tytułowi, szczegółowo omawiając jego historię, fabułę oraz mechanikę gry. W nowym sezonieopowie między innymi o takich hitach, jak Call of Duty Warzone czy Final Fantasy 7 Remake.Przewodnikiem po gąszczu tytułów ze świata gier jest także program. Jego autorzy recenzują nowości oraz publikują relacje z zamkniętych pokazów i premier. Najbliższe odcinki poświęcone będą między innymi takim hitom, jak Cyberpunk 2077, Valorant czy Half-Life Alyx. Na premierę czeka również kolejny sezon, programu obecnego w Polsacie Games od samego początku istnienia tej stacji. Dawid Letachowicz jak zwykle przygotował jedyne w swoim rodzaju zestawienia i rankingi. Tytuły odcinków, takie jak "7 gier, które paliły nam pecety na premierę", "7 najważniejszych developerów gier w latach 2020 - 2030" czy "7 esportowych gier, które pokochali Polacy" mówią same za siebie.Stacja przywiązuje olbrzymią uwagę do tego, by treści ukazujące się na jej antenie pozbawione były wulgaryzmów i niebezpiecznej tematyki. Możliwość oglądania na dużym ekranie telewizyjnym takich programów, jakorazto nie tylko komfort, ale także możliwość nadzoru rodzicielskiego i szereg innych korzyści, w tym także zdrowotnych.Wraz z początkiem lipca do czerwoności rozgrzeje się polska i europejska scena esportowa. Widzowie zobaczą decydujące rozstrzygnięcia w rozgrywkach Ekstraklasa Games, które wracają po pandemii koronawirusa. Zaostrza się także rywalizacja w nowym sezonie Alior Bank Ultraligi - flagowym projekcie Polsatu Games, mającym status oficjalnych Mistrzostw Polski w League of Leagends. Trwa też batalia w League of Legends European Championship. Widzowie Polsatu Games mogą oglądać zmagania elity, w której w tym roku udział bierze aż pięciu Polaków. Także wielbiciele rozbudowanych gier akcji nie mogą narzekać na brak emocji. Tych dostarcza Polish Masters w Rainbow Six Siege, gdzie osiem drużyn rywalizuje o cztery miejsca w fazie play-off i tytuł Mistrza Polski.