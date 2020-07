Finał Pucharu Niemiec z komentarzem Mateusza Borka na żywo w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (4 lipca 2020 roku) poznamy zdobywcę Pucharu Niemiec w sezonie 2019/2020. W finałowym meczu Bayer Leverkusen zmierzy się z Bayernem Monachium.

• Transmisja meczu na antenie Eurosport 1. Mecz skomentuje duet Mateusz Borek i Sławomir Chałaśkiewicz.

W sobotę w Berlinie, gdzie tradycyjnie odbywa się finał, kibice mogą liczyć na kapitalne widowisko, bowiem mistrz kraju spotka się z piątą drużyną Bundesligi. Liderem Bawarczyków jest niezastąpiony Robert Lewandowski, który zakończył ligę z rekordowym dorobkiem 34 goli, co zapewniło mu już piątą koronę króla strzelców w lidze niemieckiej.Polak dał także Bayernowi awans do finału DFB Pokal, gdyż w półfinale zdobył decydującą bramkę na 2:1 z Eintrachtem Frankfurt. Strzelał także przeciwko Energie Cottbus, a także dwa razy z Hoffenheim, co daje mu cztery trafienia w tej edycji Pucharu Niemiec, a łącznie 37 w historii rozgrywek. Bayer w półfinale miał dużo łatwiejszą przeprawę. Pokonał czwartoligowe Saarbrucken 3:0. Kluczowym piłkarzem Aptekerzy jest 21-letni pomocnik Kai Havertz, który już teraz jest porównywany do Michaela Ballacka i Mesuta Oezila.Eurosport 1 rozpocznie relację z finału Pucharu Niemiec przedmeczowym studiem od godz.19:30, w którym gośćmi Edwarda Durdy będą Radosław Gilewicz oraz Tomasz Lach. Pierwszy gwizdek meczu Bayern Leverkusen - Bayern Monachium zaplanowany jest na godz. 20:00 a mecz skomentują Mateusz Borek i Sławomir Chałaśkiewicz.