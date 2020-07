Nowy sezon F1 startuje w Eleven Sports. Wszystkie wyścigi, kwalifikacje i treningi. Także w 4K

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend rozpocznie się nowy sezon Formula 1, który będzie można oglądać w całości w kanałach ELEVEN SPORTS.

• Kibice zobaczą w akcji takie gwiazdy motorsportu jak Lewis Hamilton, Charles Leclerc czy Max Verstappen. Nie zabraknie także emocji związanych z Robertem Kubicą, który został trzecim kierowcą stajni Alfa Romeo Racing ORLEN.

Najbardziej prestiżowa seria wyścigowa na świecie wystartuje na Red Bull Ring w Spielbergu, gdzie między 3 a 5 lipca odbędzie się Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich. W tych dniach na antenie Eleven Sports 1 zaplanowano łącznie ponad 13 godzin transmisji. Intensywnie zapowiadają się również kolejne miesiące, bo w pierwszej fazie sezonu, która potrwa do 6 września, przewidzianych jest aż osiem weekendów z F1®. Docelowo w tym roku ma odbyć się między 15 a 18 Grand Prix, a ostateczny terminarz dalszej części zmagań zostanie ogłoszony wkrótce.Sezon 2020 zapowiada się ekscytująco, bo sześciokrotny mistrz świata Lewis Hamilton mierzy w kolejny tytuł, ale będzie musiał bronić się przed atakami młodej i niezwykle ambitnej dwójki Charles Leclerc - Max Verstappen. Jeśli jednak to Brytyjczyk okaże się najlepszy na koniec tegorocznej rywalizacji, wyrówna rekord liczby tytułów zdobytych w wyścigach F1 należący do Michaela Schumachera. Z kolei Leclerc i Verstappen mierzą w swoje pierwsze mistrzowskie trofea w karierze. Wysokie aspiracje mają również doświadczeni i groźni Sebastian Vettel, Valtteri Bottas i Daniel Ricciardo. Polscy kibice z uwagą będą śledzili także poczynania stajni Alfa Romeo Racing ORLEN, której trzecim kierowcą jest Robert Kubica. Polak weźmie udział w kilku relacjonowanych na żywo sesjach treningowych.ELEVEN SPORTS pokaże na swoich antenach wszystkie wyścigi, kwalifikacje i treningi. Transmisjom będzie towarzyszyło studio, w którym będą prezentowane wywiady, wyjątkowe materiały ukazujące kulisy F1 oraz opinie dziennikarzy i ekspertów. W trakcie sezonu dla widzów ELEVEN SPORTS będą pracowali m.in. Mikołaj Sokół, Patryk Mirosławski, Michał Gąsiorowski, Filip Kapica, Maciej Jermakow i Andrzej Borowczyk. Kibice zobaczą także magazyn #ElevenF1 zapowiadający i podsumowujący każdy weekend z Formula 1. Wyścigi i kwalifikacje będą dostępne również w 4K.Piątek (3 lipca):• godz. 10.55:(Eleven Sports 1, studio od 10.30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokół• godz. 14.55:(Eleven Sports 1, studio od godz. 14.30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip KapicaSobota (4 lipca)• godz. 11.55:(Eleven Sports 1, studio od godz. 11.300komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokół• godz. 14.55:(Eleven Sports 1 i 4K, studio od godz. 14.30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip KapicaNiedziela (5 lipca):• godz. 15.05:(Eleven Sports 1 i 4K, studio od godz. 13.00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Filip Kapica, Robert Smoczyński