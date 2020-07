"La Bandida". Nowa telenowela w TVP1

Łukasz Szewczyk

• TVP1 rozpoczyna emisję meksykańskiej telenoweli"La Bandida".

• Serial powiada o losach szefowej grupy narkotykowej, znanej jako La Bandida. W roli głównej Sandra Echeverria.

"La Bandida" to serial oparty na prawdziwej historii Gracieli Olmos. Widzowie poznają jej burzliwe życie od dzieciństwa w sierocińcu, poprzez burzliwy związek z rewolucjonistą, który doprowadził do tego, że zmuszona była do kradzieży, hazardu i przemytu. Dzięki swojej fortunie, którą zdobyła handlując narkotykami, stworzyła kabaret w mieście Durango Calle de la Condesa, który odwiedzali artyści, intelektualiści i przedstawiciele życia politycznego.Reżyseria: Adriana Pelussi i Carlos Quintanilla. Obsada: Sandra Echeverria, Albi De Abreu, Ianis Guerrero, Ivn Arana, Julieta Grajales, i Christian Chvez.Emisja serialu "La Bandida" codziennie o godz. 2-.35 (od 3 lipca 2020 roku) na antenie TVP1.