Gala KSW 53: Reborn. PPV za 29 zł w Cyfrowym Polsacie oraz Ipli

Łukasz Szewczyk

• W Cyfrowym Polsacie i IPLI trwa sprzedaż nadchodzącej gali KSW 53: Reborn , która odbędzie się w sobotę, 11 lipca 2020 roku.

• W pierwszej gali po przerwie spowodowanej pandemią widzowie zobaczą m.in. Mateusza Gamrota, Normana Parke, Borysa Mańkowskiego oraz Marcina Wrzoska.

• Dla abonentów Cyfrowego Polsatu i IPLI gala będzie dostępna w systemie PPV w cenie 40 zł.

11 lipca największa organizacja MMA w Europie powróci po przerwie spowodowanej światową pandemią. Tego wieczoru widzowie obejrzą aż 8 walk w klatce. Gala dostępna będzie wyłącznie w systemie PPV. Start wydarzenia zaplanowany jest na godz. 20.00. Gali będzie towarzyszyć studio, w którym prowadzący będą rozmawiać z zawodnikami i gośćmi specjalnymi.W walce wieczoru o mistrzowski pas kategorii lekkiej kibice zobaczą trzecie spotkanie niepokonanego, podwójnego mistrza KSW w wadze piórkowej i lekkiej(15-0, 4 KO) z tymczasowym czempionem(28-6-1, 4 KO).Były mistrz organizacji(20-8-1, 3 KO) skrzyżuje rękawice z gwarantującym widowiskową walkę(14-6, 5 KO). Pierwszy Polak w UFC i jeden z pionierów mieszanych sztuk walki nad Wisłą,(21-5, 13 KO) przywita w klatce znanego z nokautującego ciosu(5-3, 2 KO).Po raz pierwszy w KSW wystąpi były mistrz organizacji FEN w dywizjach średniej i półśredniej(16-3, 9 KO), a jego rywalem będzie mistrz wagi półśredniej organizacji Armia Fight Night,(10-2, 4 KO). Z kolei były pretendent do pasa kategorii piórkowej i jeden z najbardziej efektownie walczących zawodników w Polsce,(12-5, 1 KO) przywita w okrągłej klatce KSW widowiskowego Filipa Pejicia (14-3-2, 9 KO).Były mistrz kategorii piórkowej(20-11, 7 KO) stanie do walki z piekielnie niebezpiecznym(8-3, 6 KO). Wszechstronny(17-6, 3 KO) stanie naprzeciw jednego z najlepszych polskich zapaśników walczących w MMA -(8-3, 2 KO), a reprezentujący wagę kogucią(6-2, 3 KO) zmierzy się ze wschodzącą gwiazdą sceny MMA(10-2-1).Dostęp do gali w systemie PPV mogą zamówić abonenci i użytkownicy Cyfrowego Polsatu korzystający korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV (EVOBOX IP) oraz do odbioru telewizji internetowej (EVOBOX STREAM). Zamówienia można składać m.in. w internetowym Centrum Obsługi Klienta, w telefonicznym Centrum Obsługi Klienta czy też w aplikacji Sklep - dostępnej na dekoderze do odbioru telewizji internetowejZamówienia będą przyjmowane aż do momentu rozpoczęcia walki głównej, ale ze względów technicznych platforma gwarantuje dostęp do wydarzenia dla zamówień złożonych do godziny 19.00 w dniu gali. Potwierdzenie nadania dostępu użytkownicy telewizji satelitarnej i IPTV znajdą na kanale 222, a telewizji internetowej na pozycji 333. Na tych kanałach dostępne też będzie wydarzenie.Odbywającą się w Gliwicach galę KSW 53: Reborn, na żywo i w HD będą mogli obejrzeć także internauci za pośrednictwem serwisu rozrywki internetowej IPLA - na ipla.tv oraz dzięki aplikacji IPLA na: komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemem Android, iOS oraz Windows Phone, a także wybranych Smart TV i urządzeniach Netia Player. Wydarzenie w jakości Full HD będzie dostępne dla użytkowników z terytorium Polski w cenie 40 zł. Zamówienia można składać na stronie ipla.tv, a płatności realizować drogą elektroniczną - kartą płatniczą lub przelewem.