Nowy "Raport Life" Ewy Drzyzgi w Discovery Life

Łukasz Szewczyk

• Ewa Drzyzga powraca z nowym odcinkiem programu "Raport Life"

Każdy odcinek programu "Raport Life" to kilkanaście gorących newsów i felietonów na temat różnych zagadnień zdrowotnych. Dodatkowo, w formacie tym, naukowcy i lekarze prezentują najnowsze sposoby walki z chorobami. Dzięki unikatowej serii widzowie poznają polskich i światowych specjalistów oraz ich skuteczne metody przeciwdziałania zdrowotnym problemom. Cykl prowadzi ambasadorka kanału Discovery Life - Ewa Drzyzga.W najnowszym odcinku "Raportu Life" zapoznamy się z wyjątkową metodą terapeutyczną: z biomechaniczną stymulacją mięśni, która przez długi czas zarezerwowana była dla sportowców wyczynowych, a dziś może służyć każdemu. Metoda ta ma właściwości lecznicze: poprawia nastrój, kondycję skóry, likwiduje szumy uszne, a nawet przynosi ulgę w cieśni nadgarstka. Oprócz tego poruszymy temat szczepień na odkleszczowe zapalenie mózgu oraz pokażemy nowe technologie do filtrowania wody. Dzięki nim możemy mieć pewność co do jakości wody którą pijemy i ograniczyć liczbę zużywanego plastiku.Premiera nowego programu "Raport Life!" w niedzielę (5 lipca 2020 roku) o godz. 14.20 na antenie Discovery Life.