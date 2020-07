Ferrari Challenge Europe z udziałem Polaka na żywo w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Już w ten weekend (4 i5 lipca), rozpocznie się sezon europejskiego pucharu Ferrari Challenge.

• W stawce podczas pierwszej rundy zobaczymy Polaka - Romana Ziemiana.

Ferrari Challenge Europe to kolejna seria, która "budzi się do życia". Nowy sezon rozpocznie się od weekendu na włoskim torze Imola. To właśnie tam zadebiutuje Ferrari 488 Challenge Evo - nowa generacja pucharowego auta włoskiej marki ze zmodyfikowaną aerodynamiką dającą więcej docisku wyposażona w nowe opony Pirelli.W klasie Trofeo Pirelli AM zobaczymy na Imoli Romana Ziemiana dla którego będzie to wyścigowy debiut. Polak reprezentuje barwy zespołu Octane 126.Na widzów Motowizji czekać będą transmisje wszystkich 4 wyścigów weekendu Ferrari Challenge Europe. Skomentują je Michał Budziak oraz Szymon Tworz.Plan transmisji:Sobota (4 lipca)• godz. 15.50: Ferrari Challenge Europe - Trofeo Pirelli - transmisja wyścigu nr 1• godz. 17.10: Ferrari Challenge Europe - Coppa Shell - transmisja wyścigu nr 1Niedziela (5 lipca)• godz. 14.50: Ferrari Challenge Europe - Trofeo Pirelli - transmisja wyścigu nr 2• godz. 16.10: Ferrari Challenge Europe - Coppa Shell - transmisja wyścigu nr 2