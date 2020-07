Kanał TO!TV zmieni się w Gold TV. Niezapomniane przeboje

Łukasz Szewczyk

• Od środy (15 lipca 2020 roku) na polskim rynku telewizyjnym zadebiutuje kanał Gold TV,

• Nowa stacja zastąpi TO!TV

GOLD TV to kanał muzyczny oferujący widzom sentymentalną, muzyczną podróż w towarzystwie najpopularniejszych przebojów od lat 60 aż do czasów współczesnych. Kanał to prawdziwa gratka dla koneserów dawnych kultowych hitów na których wychowały się całe pokolenia.Nowa stacja dzięki przemyślanej, wyselekcjonowanej kompozycji nieśmiertelnych utworów minionych dekad pozwoli przenieść się do dawnych lat i posłuchać przebojów, które na zawsze zapisały się w dziejach muzycznej historii - przebojów które bawiły, kształtowały i wzruszały na całym świecie.