Chillizet stacją chillout. Nowe brzmienie, oprawa, liner, sporo nowości w ramówce

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (6 lipca 2020 roku) rusza nowa ramówka Chillizet. Zmienia się brzmienie, oprawa dźwiękowa, liner, pojawią się nowości programowe.

• Więcej tematów ze świata kultury, stylu życia, motoryzacji, podróży, kulinariów, nowych trendów, biznesu i ekologii. Nie zabraknie inspirujących rozmów z ciekawymi gośćmi i klimatycznej, relaksującej muzyki.

W tygodniu od 7.00 do 10.00 Dominika Biegańska będzie niespiesznie serwować "Śniadanie do łóżka". Codzienna dawka relaksującej inspiracji na resztę dnia. Niebanalne aktualności i goście, a wszystko przy aktywnym udziale słuchaczy. Od 10.00 "Kulturowski w Chillizet". Trzygodzinne autorskie spotkanie z Rafałem Turowskim i jego kulturalnymi, podróżniczymi i muzycznymi gustami. Rekomendacje okraszone przenikliwym komentarzem i zaskakującą pointą. Od 13.00 do 16.00 na "Flower Bauer w Chillizet" zaprosi Magda Bauer. Codzienna dawka ulotnego piękna, międzyludzkiej życzliwości, uniwersalnych wartości i najlepszych wzorców z różnorodnych dziedzin sztuki życia. "Same przyjemności w Chillizet" od 19.00 do 21.00. Codzienne rozmowy Iwony Kutyny z przedstawicielami rozmaitych dziedzin kultury.W każdą środę po 21.00 autorska audycja artystyczno-obyczajowa Macieja Ulewicza, czyli "Krulewicz w Chillizet". Dwugodzinny late-night-show wypełniony ekscentryczną osobowością prowadzącego i jego odważnym spojrzeniem na świat sztuki i obyczajów.Weekendowe poranki to spotkania z Kubą Sito i jego autorską audycją o biznesie, pieniądzach i gospodarce dedykowaną zarówno profesjonalistom, jak i amatorom. W programie "Chillizet Business Lounge" między 8.00 a 10.00 rozmowy z ekspertami, porady i objaśnienia na pozór skomplikowanych mechanizmów ekonomicznych. W soboty od 10.00 do 12.00 na "Plac zabaw" słuchaczy zabierze Magda Bauer. Dwie godziny najciekawszych pomysłów na twórcze i zajmujące aktywności międzypokoleniowe, czyli inspirujące vademecum dla rodziców i nie tylko. Po 12.00 "Bryki Agaty w Chillizet" - wakacyjne spotkanie z literaturą i Agatą Passent. Seria autorskich, satyrycznych i przenikliwych streszczeń kanonu najważniejszych lektur obowiązkowych. Od 13.00 do 16.00 "Bryki Dagmary w Chillizet". Tym razem rzecz o motoryzacji. Dynamiczny przewodnik Dagmary Kowalskiej po najciekawszych technologiach, nieprzeciętnych osiągach i imponujących parametrach. Również w soboty, po 16.00, Jeremi Pedowicz zaprosi na popołudniowy magazyn ekologiczny promujący szacunek wobec potęgi natury.Niedzielna audycja kulinarna "Chilli zjedz" od 10.00 do 13.00. Jeremi Pedowicz wraz ze słuchaczami odkryje nowe smaki, spróbuje swoich sił w kuchni i pozna najciekawsze historie gastronomiczne. Trzy godziny pobudzające apetyt i kształtujące kulinarne gusta. Tuż po nich dwugodzinne spotkanie z Agatą Passent i twórcami literatury współczesnej w programie "Biblioteka radiowa". Rozmowy o ważnych książkach dla wymagających czytelników.Od 6 lipca Chillizet zmienia oprawę dźwiękową i wprowadza nowy liner - Chillizet. Stacja chillout. Od kilku miesięcy stopniowo zmienia się również brzmienie muzyczne. Dziś w Chillizet można usłyszeć utwory z gatunków: jazz, chill out, electronica, alternativ, synth pop czy electro pop. Stacja nie raz zaskakoczy jednak słuchaczy nieoczywistymi dźwiękami i będzie promować nowe trendy muzyczne wpisujące się w klimat anteny. Nie zabraknie popularnych piosenek dobrze znanych wykonawców takich jak: Adele, Jessie Ware, Metronomy, Zero 7, Gotan Project, Variety Lab czy Frank Ocean, ale też rodzimych debiutantów oraz artystów młodego pokolenia, występujących na największych festiwalach w Polsce. W planach są liczne spotknia z muzykami i koncerty na żywo z udziałem słuchaczy.