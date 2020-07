Start sezonu F1, piłkarskie derby Turynu, trudny sprawdzian Realu Madryt - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W ten weekend widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć pierwszy wyścig nowego sezonu Formula 1.

• Dla fanów futbolu stacja zaplanowała transmisje hitów Serie A i LaLiga Santander, takich jak derby Turynu z udziałem Wojciecha Szczęsnego czy starcie Realu Madryt z Athletic Club.

W pierwszy lipcowy weekend wystartuje nowy sezon Formula 1! Rywalizacja z udziałem takich gwiazd jak Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen czy Sebastian Vettel rozpocznie się od. W dwóch ostatnich latach na Red Bull Ring w Spielbergu, gdzie co roku odbywają się te zawody, wygrał w pięknym stylu Verstappen. Dominację Holendra postara się przerwać broniący tytułu mistrza świata Hamilton. W swojej bogatej karierze Brytyjczyk triumfował na tym torze tylko raz, więc będzie miał wiele do udowodnienia. Silnie zmotywowani do zmagań przystąpią także kierowcy Scuderia Ferrari Mission Winnow, Leclerc i Vettel, którzy chcą zapewnić swojej stajni pierwszy sukces w Austrii od 17 lat. Na Red Bull Ring jest zaledwie 10 zakrętów i sporo szybkich odcinków, więc to doskonałe miejsce, by przetestować osiągi tegorocznych bolidów. Kto najlepiej rozpocznie rywalizację o mistrzostwo świata?Hitem 30. kolejkiTIM będą derby Turynu, w których prowadzący w tabeli Juventus FC zagra z walczącym o utrzymanie Torino FC. Strzegący bramki Starej Damystanie przed szansą na swoje 11. czyste konto w tym sezonie. Polak powinien szczególnie uważać na wracającego do najwyższej formy lidera Byków, Andreę Belottiego. Z kolei główną postacią ofensywy Juve będzie znakomity Cristiano Ronaldo, który w ostatnich 10 występach strzelił aż 11 goli. Na Allianz Stadium zapowiada się wyrównane starcie, bo w czterech poprzednich meczach pomiędzy tymi drużynami padał remis lub o wygranej przesądzała różnica tylko jednej bramki.Drugi z głównych kandydatów do tytułu mistrzowskiego, S.S. Lazio, zmierzy się z aspirującym do gry w europejskich pucharach AC Milanem. Rzymianie są obok Atalanty Bergamo najskuteczniejszym zespołem ligi włoskiej, ale muszą wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, bo Rossoneri od wznowienia rozgrywek jeszcze nie przegrali. Największym ofensywnym atutem gości będzie Ante Rebić, który w tym roku w 11 występach zaliczył osiem trafień.Szlagierowo zapowiada się również spotkanie na Stadio San Paolo, gdzie SSC Napoli podejmie AS Romę. Obie ekipy są na czele wyścigu o awans do Ligi Europy UEFA, więc ich starcie będzie miało istotne znaczenie dla układu tabeli. W składzie Napoli znajdą się, którzy ostatnio zbierają za swoją grę dobre recenzje. Milik strzelił gola w niedawnym meczu Azzurrich z Veroną, a Zieliński jest na pierwszym miejscu wśród piłkarzy pięciu czołowych lig europejskich pod względem liczby podań do kluczowej, podbramkowej strefy rywala.Real Madryt jest coraz bliżej mistrzostwa Hiszpanii, ale jego przewaga nad drugą w tabeli FC Barceloną pozostaje niewielka, więc nie może sobie pozwolić na dekoncentrację. W 34. kolejce LaLiga Santander Królewscy zmierzą się na wyjeździe z walczącym o powrót do ścisłej ligowej czołówki Athletic Club. Podopieczni Zinédine'a Zidane'a wygrali wszystkie mecze od wznowienia sezonu, ale tym razem o zwycięstwo nie będzie im łatwo, bo w obecnych rozgrywkach w starciach z ekipą z Bilbao punkty straciły już takie potęgi jak Atlético Madryt czy FC Barcelona. Kluczową postacią może okazać się Sergio Ramos, który jest w znakomitej dyspozycji i nie tylko dobrze kieruje defensywą Realu, ale również strzela ważne gole.Wspomniane Atlético Madryt w weekend także czeka niełatwy sprawdzian, bo na Estadio Wanda Metropolitano przyjedzie broniąca się przed spadkiem RCD Mallorcą. Drużyna trenera Diego Simeone musi wygrać, jeśli chce być pewna utrzymania trzeciego miejsca w tabeli gwarantującego na koniec sezonu awans do Ligi Mistrzów UEFA. Gospodarze powinni jednak uważać, bo ekipa z Majorki kilka dni temu rozgromiła 5:1 groźną ostatnio Celtę Vigo.W czwartej rundzie PGElider tabeli, ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa, rozegra trudny wyjazdowy mecz z MOJE BERMUDY STALĄ Gorzów. Goście zanotowali znakomity początek sezonu wygrywając wszystkie spotkania. Główna w tym zasługa trójki Leon Madsen - Jason Doyle - Fredrik Lindgren, która zdobyła w sumie aż 100 ze 165 punktów swojej ekipy. Ozdobą konfrontacji na stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie będzie pojedynek Madsena z gwiazdą gospodarzy Bartoszem Zmarzlikiem. Ta dwójka stoczyła w zeszłym roku ekscytującą walkę o indywidualne mistrzostwo świata. Ostatecznie triumfował Polak, a w ten weekend słynący ze swojej ambicji Duńczyk będzie miał pierwszą okazję do rewanżu.W innym ciekawym spotkaniu mający wysokie aspiracje MOTOR Lublin podejmie beniaminka, PGG ROW Rybnik. Lublinianie liczą na swoją nową gwiazdę Jarosława Hampela, który w poprzednim meczu przed własną publicznością uzyskał aż 13 punktów. Z kolei w drużynie gości główną rolę może odegrać Robert Lambert, bohater minionej kolejki, w której rybniczanie odnieśli swoje pierwsze zwycięstwo od powrotu do PGE Ekstraligi.Plan transmisji:Piątek (3 lipca):• 17:45 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio Anita Mazur i Robert Chmiel, reporter: Mikołaj Kruk• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Olkowicz, Tobiasz Musielakstudio Marcelina Rutkowska, Rafał Dobrucki, reporter: Maciej Markowski• 21:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Łukasz Wiśniowski• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)Sobota (4 lipca):• 11:55, Eleven Sports 1, Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich: 3. sesja treningowa (Eleven Sports 1, studio od 11:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokół• 13:25 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 14:55 Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich:(Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapica• 16:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 17:10 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 19:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 19:10)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Czachowski• 21:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 21:25)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 21:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 00:00- magazyn (Eleven Sports 1)Niedziela (5 lipca):• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 15:05(Eleven Sports 1, studio od 13:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Filip Kapica, Robert Smoczyński, Aldona Marciniak• 16:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński• 17:10 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 19:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 19:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 19:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Czachowski• 19:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Mikołaj Kruk• 21:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 21:25)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 00:00- magazyn (Eleven Sports 1)