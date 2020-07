Legia walczy o mistrzostwo, angielska walka o puchary, żużel - sportowy weekend w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Jeżeli w 34. kolejce PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa nie przegra w Poznaniu - zostanie mistrzem Polski.

• W Premier League cztery drużyny wciąż walczą o występ w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Legia Warszawa mistrzem Polski mogła zostać już w 33. kolejce rozgrywek. Wówczas musiały zostać spełnione dwa warunki - "Wojskowi" byli zobligowani pokonać Piasta Gliwice, a Lech Poznań musiał przegrać na wyjeździe we Wrocławiu. Oba mecze zakończyły się podziałem punktów.Już w sobotę prowadzona przez Aleksandara Vukovicia Legia ponownie ma szansę zakończyć rywalizację o miano najlepszej drużyny w kraju. W polskim klasyku, w meczu z "Kolejorzem", legionistom wystarczy - nie oglądając się na rezultaty innych meczów - wywieźć z Poznania remis i tytuł mistrza Polski powędruje do Stolicy.Drugim najciekawszym spotkaniem 34. serii gier będzie rywalizacja Piasta Gliwice ze Śląskiem Wrocław. Choć gospodarze wciąż mają matematyczne szanse na obronę tytułu Mistrza Polski, to każdy zdaje sobie sprawę z tego, że podopieczni Waldemara Fornalika w rzeczywistości walczą o srebrny medal rozgrywek i występy w kwalifikacjach do Ligi Europy. Sobotni rywal gliwiczan również ostrzy sobie zęby na wspomniane laury, więc przy ul. Okrzei w Gliwicach należy się spodziewać emocjonującego spotkania.Na wyspach aż cztery drużyny wciąż rywalizują o występy w fazie grupowej Ligi Mistrzów lub Ligi Europy. Różnica zdobytych punktów przez Leicester, Chelsea, Manchesterem United i Wolverhampton, bo o nich mowa, jest tak niewielka, że końcówka sezony zapowiada się fascynująco. W sobotę na antenie CANAL+ SPORT2 i CANAL+ NOW widzowie zobaczą mecze wszystkich wymienionych drużyn, a dzień później m.in. mecz Newcastle z walczącym o utrzymanie West Hamem z Łukaszem Fabiańskim w bramce.W poniedziałek o godzinie 23:00 zapraszamy do CANAL+ SPORT na magazyn Jej Wysokość Premier League, w którym Andrzej Twarowski wraz z zaproszonymi gośćmi omówią wydarzenia minionej kolejki oraz w bloku "Halo Brytania!" porozmawiają z gośćmi z Wysp Brytyjskich.Emocji nie zabraknie również na torach żużlowych. Fani "czarnego sportu" obejrzą w niedzielę na żywo, na antenie nSport+, dwa spotkania PGE Ekstraligi, w których zmierzą się ekipy z czołówki tabeli.Tym razem żużel "pojedzie" w nSport+ również w poniedziałek, a wszystko to za sprawą spotkania Północ-Południe czyli swoistej przedpremiery eWinner 1. Ligi Żużlowej. Zawodników z północy do boju poprowadzi Mirosław Berliński, a w rolę szkoleniowca południowców wcieli się Mariusz Staszewski. Na torze ścigać się będą miedzy innymi zawodnicy Orła Łódź, Unii Tarnów, Abramczyk Polonii Bydgoszcz, eWinner Apatora Toruń.Plan transmisji:Piątek (3 lipca):• 17:40 Ekstraklasa: ŁKS Łódź - Wisła Kraków (Canal+ Sport)komentarz: Żelisław Żyżyński, Wojciech Jagoda• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma; gość: Andrzej Juskowiak• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Marcin BaszczyńskiSobota (4 lipca):• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Filip Surma, Rafał Nahorny• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Maciej Murawski• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 15:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Piotr Glamowski, Grzegorz Kaczmarczyk• 17:00 Studio przed Lech - Legia (Canalk+ Sport)prowadzący: Żelisław Żyżyńskigoście: Kazimierz Węgrzyn, Marcin Baszczyński, Bartosz Bereszyński (Skype)• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Wolski, Grzegorz Mielcarski• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 19:25 LaLiga:(nSport+)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 19:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Radosław Majdan20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Domagała, Przemysław Rudzki• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Rafał Dębińskigość: Tomasz WieszczyckiNiedziela (5 lipca):• 12:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Domagała, Rafał Nahorny• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Wojciech Jagoda• 14:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Rudzki, Grzegorz Kaczmarczyk• 16.00 Ekstraliga:(nSport+)• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+)komentarz: Bartosz Gleń, Grzegorz Mielcarski• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 18.45 Ekstraliga:(nSport+)• 19:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Lipiński• 19:30(Canal+)prowadzący: Andrzej Twarowski, Krzysztof Marciniakgoście: Kazimierz Węgrzyn, Radosław Majdan• 19:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Kamil Kosowski• 21:55 LaLiga:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Wolski, Tomasz ĆwiąkałaPoniedziałek (6 lipca):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Cezary Olbrycht, Tomasz Wieszczycki• 18.45: Ekstraliga:(nSport+)• 19:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Żelisław Żyżyński; gość: Maciej Murawski• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Przemysław Rudzki• 21:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowskigoście: Rafał Nahorny, Przemysław Pełka, Kamil Kosowski