"Kraina Lodu II", "Corgi, psiak królowej", "Colette" - filmowy weekend premium TV

Premierowy weekend filmowy wrozpocznie thriller(3 lipca). Sadie przeżyła piekło domowej przemocy - teraz niesie pomoc innym kobietom w tarapatach. Wysportowana i zdeterminowana, rozprawia się z kolejnymi ciemiężycielami. Reżyserski debiut Sarah Daggar-Nickson, choć posiada komisowym gen, odznacza się powagą i realizmem. W tytułową strażniczkę wciela się Olivia Wilde, która zebrała wiele pochwał za swoją intensywną i sugestywną kreację.Sobotni wieczór premier rozpocznie film animowany(4 lipca). Pies Rex, pupilek brytyjskiej królowej, prowadzący luksusowe życie w Pałacu Buckingham, w wyniku pechowego zbiegu okoliczności trafia do schroniska. Właśnie tam, mając za nauczycieli doświadczone i twarde czworonogi, uczy się, jak być prawdziwym psem. Oto animowana komedia napisana przez scenarzystów "Gnomea i Julii".Następnie(4 lipca). Czas fin de siècle. Colette wychodzi za Willy'ego, pisarza i libertyna. Nakłoniona przez męża, pisze powieść, która zostaje wydana jako jego dzieło. "Klaudyna", opowiadająca o jej młodzieńczych doświadczeniach, staje się bestsellerem i skandalem. Oto film biograficzny rozgrywający się w świecie paryskiej dekadencji. W roli głównej - Keira Knightley.W niedzielę premiera filmu(5 lipca). 1519 rok. Z Sewilli wypływa flota pod dowództwem Ferdynanda Magellana. Cel: Wyspy Korzenne. Na pokładzie znajduje się Juan Sebastiano Elcano, uciekający w pełne morze przed aresztowaniem za długi. Przedsięwzięcie, w którym bierze udział, trwale zapisze się w historii. Hiszpański film animowany upamiętniający pięćsetną rocznicę wyprawy Magellana.Listę filmowych premierrozpoczyna animowany(4 lipca). Statek kosmiczny, którym podróżuje młody Willy ulega zniszczeniu, a chłopak zostaje rozdzielony ze swoimi rodzicami. Jego kapsuła ratunkowa ląduje na dzikiej i niezbadanej planecie. Z pomocą robota Bucka, Willy musi przerwać aż do przybycia misji ratunkowej. Na miejscu rozbitek poznaje Ufika, uroczego psotnika o ośmiu łapkach i wielkim sercu. Bohaterowie przeżyją razem niesamowitą przygodę, podczas której staną się najlepszymi przyjaciółmi.Niedzielną Megapremierąbędzie film(5 lipca). Dlaczego Elsa urodziła się z magicznymi mocami? Jakie tajemnice dotyczące swojej przeszłości może odkryć, wyruszając z Arendelle w nieznane, do Zaczarowanej Puszczy i za Mroczne Morze? Odpowiedzi zdają się zagrażać jej królestwu. Dziewczyna wyrusza z Anną, Kristoffem, Olafem i Svenem w niebezpieczną, ale też pełną przygód podróż.Druga część uwielbianego przez miliony dzieci na całym świecie kinowego hitu opowiadającego o dwóch siostrach. Elsa i Anna powracają, aby przeżyć kolejną ekscytującą przygodę. Reżyserii obrazu podjęli się Chris Buck oraz Jennifer Lee, którzy za pierwszą część filmu zostali wyróżnieni Nagrodą Akademii.Premierowy weekend na antenachrozpocznie(4 lipca, Cinemax 2). W niewielkim miasteczku Stip we wschodniej Macedonii co roku w styczniu miejscowy pop wrzuca do rzeki drewniany krzyż, za którym do wody wskakują setki mężczyzn. Ten, któremu uda się go wyłowić, może liczyć na szczęście i dobrobyt. Tym razem z mężczyznami wskakuje kobieta o imieniu Petrunia (Zorica Nusheva) i - ku zdziwieniu wszystkich - udaje jej się jako pierwszej dotrzeć do krzyża. Jej konkurenci są wściekli. Emocje sięgają zenitu, ale Petrunya się nie poddaje. Rzuca wyzwanie kościołowi, systemowi i mediom.Intrygujący obraz w reżyserii Teony Strugar Mitevskiej (Jestem z Titov Veles), który jest satyrą na tradycyjne społeczeństwo i stereotypy dotyczące społecznych ról kobiet i mężczyzn.W niedzielę(5 lipca, Cinemax 2). Warszawa, rok 1975. Czterdziestokilkuletni Ryszard Kapuściński jest pełnym idealizmu reporterem wojennym, który pracuje w Polskiej Agencji Prasowej. Dziennikarz przekonuje swoje szefostwo, aby wysłało go na misję do ogarniętej wojną domową Angoli. Podczas wyprawy Kapuściński zdaje sobie sprawę, że jest świadkiem wydarzeń, których znaczenie wymaga od niego wyjścia poza rolę zwykłego obserwatora. Ta podróż zmieni go raz na zawsze i pozwoli rozwinąć mu się jako pisarzowi.