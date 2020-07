"Bracia Collins biorą się do roboty" w Indiach. Nowy program Discovery Channel

Łukasz Szewczyk

• Grzegorz i Rafał Collins postanowili raz na zawsze udowodnić światu, że ciężkiej pracy się nie boją

• Tym razem wybrali jedną z najbardziej ekstremalnych destynacji - Indie. Tam podejmą się trudnych zadań często w skrajnych warunkach

Bracia Collins jadą do jednego z najpiękniejszych i najbardziej zróżnicowanych państw świata. Nie udają się tam jednak w celach turystycznych. Gotowi na wszystko wyruszą, żeby przeżyć kolejną przygodę życia. Jeszcze bardziej wymagającą i zaskakującą. Na każdym odcinku czekać na nich będzie ciężka robota do wykonania oraz hinduski szef, który nie uznaje wymówek i narzekań. Bracia wcielą się w zawody, którymi normalnie pałają się najbiedniejsi obywateli Indii - nie należą one ani do najprostszych, ani najprzyjemniejszych. Na przykład zatrudnią się na wysypisku śmieci w New Delhi, przy budowie statków w Kerali czy w kamieniołomach w Radżastanie. A za kierownicą tuk tuka i z wymagającymi pasażerami przemierzą wzdłuż i wszerz zatłoczony Mumbaj. Co więcej, podejmą się też zadań w slumsach, które w tym kraju znajdują się niemal wszędzie. Tutaj nie ma taryfy ulgowej - robota musi być wykonana, często za najniższą stawkę.Bracia Collins zmierzą się nie tylko z trudną pracą fizyczną. Będą musieli nauczyć się funkcjonować w jednym z największych i najbardziej zatłoczonych krajów globu. Indie to kraina kontrastów, różnorodnej tradycji i kultury, a przerażająca bieda miesza się na każdym kroku z wielkim bogactwem. Czy dadzą radę odnaleźć się w takiej rzeczywistości?Pilot programu w niedzielę (12 lipca 2020 roku) o godz. 20:00 na antenie TVN.