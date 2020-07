Widzowie prędzej zrezygnują z abonamentu płatnej TV niż z Netflixa. Mało ciekawych treści

Łukasz Szewczyk

• 24 proc. klientów płatnej TV rozważało w ciągu ostatniego roku rezygnację z kablówki lub satelity, a co piąty odbiorca naziemnej TV myślał o zakupie abonamentu - pokazuje z badania Projekt Cyfrowizja V przygotowanego przez Wavemaker.

• Netflix umacnia status lovebrandu - większość klientów serwisu twierdzi, że prędzej zrezygnowałaby z kablówki niż z niego.

Kanały warte płacenia operatorowi / Grafika: Wavemaker

Abonament TV kontra Netflix / Grafika: Wavemaker

Co czwarty klient operatorów płatnej TV rozważał w ciągu ostatniego roku cord-cutting (pozbycie się abonamentu w kablówce bądź platformie cyfrowej), pokazuje Projekt Cyfrowizja V, cykliczne badanie Wavemaker. Odsetek ten nie powiększył się względem ostatnich lat, podobnie zresztą jak stabilny był odsetek gospodarstw płacących za telewizję według badań założycielskich Nielsena.Na skłonność do rezygnacji nie ma dużego wpływu wielkość płaconego abonamentu TV, głównym powodem rozważania rezygnacji okazuje się jednak kwestia ceny usługi. Wśród potencjalnych cord-cutterów rośnie też przekonanie, że płatne TV oferują zbyt mało ciekawych programów, coraz częściej wskazują też oni internet jako alternatywne źródła ciekawych treści wideo.Ranking kanałów, które trzymają klientów przy usłudze płatnej TV, otwiera w tegorocznej edycji badania National Geographic, za którym plasują się HBO i Discovery. Podobnie wygląda ranking potencjalnych cord-cutterów, a więc "newralgicznych" klientów operatorów pay TV.O ile odsetek potencjalnych cord-cutterów prezentuje się stabilnie, wyraźnie wzrósł w stosunku do poprzedniej edycji Projektu Cyfrowizja odsetek osób rozważających zakup kablówki lub satelity. Powiększył się on z 14 do 21 proc. Na ten efekt mógł wpłynąć zarówno okres realizacji Projektu Cyfrowizja V (pierwsza połowa marca, a więc początek lock-downu, który zamknął ludzi w domach przed telewizorami), jak i uatrakcyjnianie ofert operatorów. Zainteresowani zakupem płatnej TV najczęściej byli mieszkańcy wsi i osoby w wieku 35-44 lata, uważający, że w bezpłatnej TV jest za mało kanałów, za to dostrzegający atrakcyjne oferty operatorów kablówek i platform.W Projekcie Cyfrowizja V agencja Wavemaker testował też scenariusz, w którym abonenci płatnej TV jednocześnie subskrybujący Netfliksa (największy serwis SVOD) muszą wybrać tylko jeden abonament. Z roku na rok rósł odsetek tych, którzy twierdzili, że zostawiliby sobie subskrypcję Netflixa, by w 2020 r. osiągnąć aż 60 proc. Dla połowy takich osób ważnym argumentem jest to, że serwis nie emituje reklam.Projekt Cyfrowizja V agencja Wavemaker realizowała na próbie 1.5 tys. respondentów w wieku 16+, metodą wywiadów internetowych.