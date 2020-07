Przemysław Saleta i Paweł Kołodziej wzmacniają Polsat Sport

Łukasz Szewczyk

• Były czempion Polski i Europy, a także pretendent do mistrzostwa świata federacji WBA wzmacniają sekcję pięściarską Polsatu Sport. Wcześniej zasilili ją Krzysztof Kosedowski oraz Igor Jakubowski.

• Cała czwórka wspólnie z Andrzejem Kostyrą będzie komentować gale boksu zawodowego oraz amatorskiego w Polsce i na świecie.

Przemysław Saleta od lat gościł w studiu Polsatu Sport, a teraz na stałe dołączył do zespołu komentatorskiego tej stacji. Były mistrz Polski i Europy jest cenionym ekspertem telewizyjnym, z którego opiniami liczą się zarówno kibice, jak i sportowcy. W czwartek 9 lipca Saleta będzie jednym z gości Magazynu Sportów Walki Koloseum. Tego samego dnia zasiądzie też przed mikrofonem podczas gali boksu zawodowego w Las Vegas. Niespełna tydzień później, we wtorek 14 lipca, debiut komentatorski zaliczy Paweł Kołodziej. Widzowie Polsatu Sport doskonale pamiętają pojedynki "Harnasia" toczone na ringach zawodowych w całej Polsce. W nowej roli towarzyszyć będzie mu między innymi Andrzej Kostyra, który wielokrotnie relacjonował ringowe poczynania Kołodzieja.Przemysław Saleta i Paweł Kołodziej to kolejne wzmocnienia sekcji pięściarskiej Polsatu Sport. Pod koniec czerwca do redakcji dołączyli olimpijczycy Krzysztof Kosedowski oraz Igor Jakubowski. Najbliższą okazją do posłuchania głosu brązowego medalisty olimpijskiego z Moskwy będzie gala na Wyspach Brytyjskich, która odbędzie się w piątek 10 lipca. Z kolei uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, Igor Jakubowski, towarzyszyć będzie widzom Polsatu Sport w czwartek 16 lipca podczas kolejnej gali amerykańskiej grupy Top Rank.Telewizja Polsat od lat wspiera szeroko rozumiane sporty walki. To właśnie za jej sprawą fani mogli oglądać najlepsze występy Andrzeja Gołoty. Polsat Sport przez dwadzieścia lat swojego istnienia wypromował z kolei takie nazwiska, jak Tomasz Adamek, Mariusz Pudzianowski czy Mamed Khalidov.Obecnie na antenach Polsatu Sport kibice mogą oglądać gale pięściarskie amerykańskiej grupy Top Rank oraz wydarzenia organizowane przez Babilon Promotion Tomasza Babilońskiego, Chorten Boxing Dariusza Snarskiego czy Rocky Boxing Krystiana Każyszki i Tomasza Turkowskiego. Od lat rekordy popularności biją też gale MMA spod znaku Konfrontacji Sztuki Walki, Fight Exclusive Night, Babilon MMA czy Ultimate Fighting Championship. Polsat Sport wspiera też grupę Armia Fight Night organizującą walki w bliskim kontakcie (ang. close-quarters combat) oraz turnieje boksu amatorskiego.