Tenisowy turniej THIEM'S 7 na żywo w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• Eurosport transmituje mecze tenisowego turnieju THIEM'S 7, który rozgrywany jest w Kitzbuehel w Austrii.

• Widzowie będą mogli podziwiać w akcji takie gwiazdy jak Dominic Thiem, Matteo Berrettini czy Roberto Bautista Agut.

Organizatorem turnieju w Kitzbuehel jest trzeci zawodnik rankingu ATP Dominic Thiem. Obok Austriaka do rywalizacji staną między innymi Matteo Berrettini, Roberto Bautista Agut, Andriej Rublow i Karen Chaczanow,. Zawodnicy będą grać na twardych kortach, a mecze będą odbywać się do 11 lipca 2020 roku. Spotkania tenisowych gwiazd pokaże na żywo wyłącznie Eurosport 1 i Eurosport Player.- powiedział Dominic Thiem.W ostatnich tygodniach Eurosport pokazywał na żywo wiele turniejów pokazowych na czele z kończącym się w nadchodzący weekend Ultimate Tennis Showdown Patricka Mouratoglou. To znakomity przedsmak zbliżających się wielkimi krokami najważniejszych turniejów w tenisowym kalendarzu, które w całości pokaże wyłącznie Eurosport. Od 31 sierpnia do 13 września najlepsze tenisistki i najlepsi tenisiści świata będą rywalizować w US Open, a od 27 września do 11 października w Roland-Garros.