Występ Roberta Kubicy w nowym sezonie F1, piłkarskie szlagiery, żużel - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć pierwszy, historyczny wyścig Formula 1 o Grand Prix Styrii. Bardzo emocjonująco zapowiada się również poprzedzająca to wydarzenie piątkowa sesja treningowa, w której swój premierowy występ jako kierowca testowy w tym sezonie zaliczy Robert Kubica

• W najbliższych dniach stacja pokaże na swoich antenach także szlagiery czołowych lig piłkarskich

Ubiegłotygodniowa inauguracja sezonu Formula 1 dostarczyła mnóstwa emocji, więc kibice ostrzą sobie apetyty na drugie zawody, które odbędą się w ten weekend na Red Bull Ring w Spielbergu. Na słynnym austriackim torze zaplanowane zostało pierwsze w historii Grand Prix Styrii. Wielkie emocje zaczną się już w piątek, od porannej sesji treningowej, w której weźmie udział! Polak jest trzecim kierowcą stajni Alfa Romeo Racing ORLEN i tego dnia po raz pierwszy w tym sezonie stanie w szranki z Lewisem Hamiltonem i spółką.Głównym wydarzeniem weekendu będzie niedzielny wyścig, który ma szczególne znaczenie dla broniącego tytułu mistrza świata Hamiltona. Brytyjczyk na inaugurację sensacyjne znalazł się poza podium i musi odrabiać straty do ścisłej czołówki złożonej z Valtteriego Bottasa, Charlesa Leclerka i Lando Norrisa. Wiele do udowodnienia będzie miał również Max Verstappen, który przed tygodniem musiał wycofać się z rywalizacji z powodu awarii bolidu. W poprzednią niedzielę nie brakowało znakomitych manewrów wyprzedzania, kontrowersyjnych sytuacji, kolizji i walki o pozycje do ostatnich metrów. Tym razem zmagania powinny być równie ekscytujące!Walka o mistrzostwo Hiszpanii wkroczyła w decydującą fazę, a broniąca tytułu FC Barcelona musi gonić prowadzący w tabeli Real Madryt. W meczu 36. kolejki Barça zagra pod wielką presją, bo porażka z Realem Valladolid może oznaczać, że praktycznie straci szanse na trofeum. Na Estadio José Zorrilla wiele będzie zależało od Leo Messiego, który w dwóch ostatnich starciach z tym rywalem strzelił w sumie trzy gole i zaliczył dwie asysty. O kolejne trafienia i zwycięstwo jego drużyny nie będzie łatwo, bo ekipa z Valladolid po wznowieniu sezonu zdobyła już punkty z tak silnymi przeciwnikami jak Sevilla FC czy Getafe CF.Bardzo ciekawie będzie też na Wanda Metropolitano, gdzie walczące o awans do Ligi Mistrzów UEFA Atlético Madryt zmierzy się z Realem Betis. Gospodarze staną przed szansą na 16. mecz z rzędu bez porażki. Z kolei Betis liczy na sprawienie następnej sensacji po tym, jak w jednym z wcześniejszych spotkań pokonał drugi z madryckich klubów, Real. Kibice mogą spodziewać się emocji podobnych do tych, jakie towarzyszyły rywalizacji tych drużyn jesienią, kiedy Atléti wygrało 2:1, a rozstrzygające bramki padły w samej końcówce.Juventus FC jest liderem Serie A TIM i faworytem do mistrzostwa kraju, a Atalanta Bergamo to rewelacja obecnego sezonu, która wygrała dziewięć spotkań z rzędu! Mecz tych drużyn to hit 32. kolejki i będzie miał wielkie znaczenie dla układu w czołówce tabeli. Po stronie Juve wystąpi skuteczny duet Cristiano Ronaldo - Paulo Dybala, który po przerwie spowodowanej pandemią strzelił już dziewięć goli. Z kolei ekipa z Bergamo jest w tym sezonie najskuteczniejszym zespołem ligi włoskiej i ma już na koncie 85 trafień. To oznacza, że kibice mogą spodziewać się ekscytującego widowiska i wielu bramek!W innym z ważnych spotkań SSC Napolipodejmie AC Milan, czyli bezpośredniego konkurenta w walce o awans do europejskich pucharów. Polska dwójka ma dobre wspomnienia z rywalizacji z Milanem, bo Milik strzelił mu dwa gole w swoim debiucie w Neapolu, a Zieliński w dwóch poprzednich meczach na Stadio San Paolo zaliczył przeciwko niemu w sumie aż trzy trafienia. Tym razem Azzurri muszą mieć się na baczności, bo Rossoneri prezentują się ostatnio znakomicie - od przerwy spowodowanej pandemią są niepokonani, a kilka dni temu w pięknym stylu wygrali 4:2 z Juventusem FC.W piątej rundzie PGEmistrz Polski, FOGO UNIA Leszno, zmierzy się na wyjeździe z beniaminkiem, PGG ROW-em Rybnik. Lesznianie mają w tym sezonie na koncie komplet zwycięstw i na Stadionie Miejskim w Rybniku postarają się przedłużyć tę świetną passę. Wielki wpływ na ich wyniki ma dwójka Emil Sajfutdinow - Piotr Pawlicki, która w pierwszych czterech kolejkach zdobyła w sumie aż 92 punkty. Szczególnie ciekawie zapowiadają się ich pojedynki ze znajdującym się w wybornej formie liderem gospodarzy Robertem Lambertem.W drugim z ważnych spotkań wicemistrz Polski, BETARD SPARTA Wrocław, podejmie MRGARDEN GKM Grudziądz. Spartanie liczą na drugie zwycięstwo w tym sezonie, ale ich plany może pokrzyżować as gości, Artiom Łaguta, który ma najwięcej wygranych biegów spośród wszystkich zawodników PGE Ekstraligi. Czy uda mu się przechytrzyć gwiazdy gospodarzy, Taia Woffinedena i Macieja Janowskiego?Piątek (10 lipca):• 17:45 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Olkowicz, Marcin Kuźbickistudio: Marcelina Rutkowska, Jakub Jamróg• 19:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Mitrut, Marcin Gazda• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Rafał Dobruckistudio: Anita Mazur, Tobiasz Musielak• 21:10 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Tomasz Zieliński• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)Sobota (11 lipca):• 11:55 Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark:(Eleven Sports 1, studio od 11:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapica• 14:55 Formula 1 Pirelli Grosser Preis der Steiermark:(Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokół• 16:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Mitrut, Kuba Ostrowski• 17:10 Serie A TIM:(Eleven Sports 1(komentarz: Mateusz Święcicki, Tomasz Zieliński• 18:10 Mecz barażowy o 2. Bundesligę:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Urban• 19:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 19:10)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk• 19:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 21:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 21:25)komentarz: Julian Kowalski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Mikołaj Kruk• 21:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian ChabiniakNiedziela (12 lipca):• 15:05(Eleven Sports 1, studio od 13:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapica• 17:10 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Tomasz Zieliński• 19:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 19:00)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowskistudio: Mateusz Majak, Dominik Mucha, Antoni Partum• 19:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Mikołaj Kruk• 19:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 19:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Mitrut• 21:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 21:25)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Dominik Mucha, Antoni PartumPoniedziałek (13 lipca):• 20:25 Sky Bet League One - baraż:(Eleven Sports 2)komentarz: Tomasz Zieliński• 21:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Dominik Guziak