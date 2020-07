"Mała", "Pokémon: Detektyw Pikachu", "Chłopiec z burzy"- filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Mała", "Pokémon: Detektyw Pikachu", "Chłopiec z burzy"

Premierowy weekend filmowy wrozpocznie(10 lipca). Lukas, zarabiający jako wykidajło, pewnej nocy zadziera z niewłaściwym klientem. Konsekwencje mogą być dotkliwe: on trafi do więzienia, a jego córka pod opiekę państwa. Istnieje jednak alternatywa. Otóż Lukas może zawrzeć pakt z policją i pod przykrywką rozpracować gang. Brutalny i posępny thriller o mężczyźnie gotowym na wszystko. W bohatera wciela się weteran kina akcji, Jean-Claude Van DammeSobotnią premierą będzie(11 lipca). Emerytowany biznesmen Michael wspomina dzieciństwo, kiedy mieszkał z ojcem na odizolowanym od reszty świata australijskim wybrzeżu. W tamtym odległym i ważnym czasie otoczył opieką trójkę osieroconych pelikanów. Szczególna więź połączyła go z jednym z ptaków, Panem Percivalem. Rozczulający film familijny, będący adaptacją kanonicznej powieści Colina Thiele.W niedzielę premiera filmu(12 lipca). Jordan, niegdyś dręczona w szkole, teraz jest szefową, która dręczy pracowników. Pewnego dnia za sprawą magii z powrotem zostaje trzynastolatką. Jest to dla niej szansa na stanie się lepszą i - paradoksalnie - dojrzalszą osobą. Zanim jednak dojdzie do kolejnej, tym razem wewnętrznej przemiany, będziemy świadkami wielu przezabawnych sytuacji. Komedia producentów "Lasek na gigancie".Niedzielną Megapremierąbędzie film(12 lipca). Prywatny detektyw Harry Goodman znika w niewyjaśnionych okolicznościach, a jego 21-letni syn Tim (Justice Smith) próbuje ustalić, co się dokładnie stało. W śledztwie pomaga mu były partner Harry'ego - przezabawny i pełen uroku detektyw Pikachu. Wspólnie poszukują poszlak, przemierzając rozświetlone neonami ulice Ryme City - rozległej, nowoczesnej metropolii, w której ludzie i Pokémony żyją tuż obok siebie. Tim i Pikachu odkrywają wstrząsający spisek, który może zagrozić harmonii miasta i zagrozić całemu światu Pokémonów.Pierwszy pełnometrażowy, aktorski film o świecie Pokemonów, które znane są z niezwykle popularnej gry wideo. Wyreżyserowana przez Roba Lettermana (Potwory kontra Obcy) ekscytująca produkcja zapewnia rozrywkę na wysokim poziomie dla wszystkich członków rodziny. Główni bohaterowie obrazu, mimo dzielących ich różnic, muszą nauczyć się ze sobą współpracować, aby uratować świat przed niebezpieczeństwem.Premierowy weekend na antenachrozpocznie(11 lipca, Cinemax 2). Utalentowana architektka Jasna (Mirjana Jokovic) i jej córka Nina (Nina Kiri) są serbskimi uchodźczyniami, które zaczynają nowe życie w Toronto. Zdrowie psychiczne Jasny jest bardzo kruche z powodu traumy po wydarzeniach, których była świadkiem w swoim rodzinnym kraju. Dodatkowo kobieta musi podejmować się przeróżnych zajęć, aby opłacić rachunki. Nina natomiast stara się jakoś odnaleźć w grupie rówieśniczej w liceum, co też jest ogromnym wyzwaniem. Każda z nich stara się poprawić jakoś swoją sytuację, przy jednoczesnym dbaniu o ich wzajemne relacje.Serbsko-kanadyjska reżyserka Sanja Zivkovic (Marijina epizoda) analizuje doświadczenia imigrantów poprzez pryzmat relacji matka-córka. Pokazuje przy tym, że zaczynanie od zera w nowym kraju nigdy nie jest łatwe.W niedzielę(12 lipca), Cinemax). Rok 1960, małe miasteczko gdzieś w Oklahomie. Nastoletnia Iris (Kara Hayward) jest zakompleksioną okularnicą, która codziennie znosi wybryki swojej matki i upokorzenia ze strony kolegów z klasy. Kiedy w szkole pojawia się charyzmatyczna i zagadkowa nowa uczennica Maggie (Liana Liberato), wszystko się zmienia. Dziewczyny zaprzyjaźniają się, co pozwala Iris w końcu wyjść z cienia i uwierzyć w siebie. W pewnym momencie jednak wychodzą na jaw tajemnice z przeszłości Meggie, z którymi mała lokalna społeczność nie jest w stanie sobie poradzić. Dziewczyny łączą siły, aby obronić się przed niesprawiedliwością.Pięknie nakręcona, kameralna opowieść o dorastaniu i poszukiwaniu swojego miejsca w świecie.Drugą premierą będzie(12 lipca, Cinemax 2). Algeria, rok 1994. Dwaj przyjaciele z dzieciństwa, policjanci S. i Lotfi, podróżują przez pustynię w poszukiwaniu niebezpiecznego terrorysty Abou Leili. Ich działania wydają się absurdalne, biorąc pod uwagę, że Sahara wolna jest morderstw i ataków bombowych, które miały miejsce w reszcie kraju. Lofti ma tylko jeden cel: trzymać S. jak najdalej od stolicy. Wie, że jego przyjaciel jest zbyt kruchy psychicznie, aby po raz kolejny stawić czoła rozlewowi krwi. Jednak im głębiej zapuszczają się w pustynię, tym bardziej muszą stawić czoła własnym traumom.Algierski dramat w szczery i obrazowy sposób opowiadający o piekle wojny.