Filmowe wakacje z TVN7 i TVN Fabuła. "Kino nocy letniej"

Łukasz Szewczyk

• TVN7 i TVN Fabuła pod hasłem "Kino nocy letniej" przygotowały dla swoich widzów,wakacyjny cykl filmowy.

• W środowe i czwartkowe wieczory, na obu antenach, emitowane będą znane i lubiane filmy z gwiazdorską obsadą.

Lato w pełni, jednak Siódemka i TVN Fabuła nie zapominają o miłośnikach dobrego kina. "Totalna magia", "Ptaszek na uwięzi", "Kasamowa", "Szefowie wrogowie 2" czy "Tequila Sunrise" to tylko niektóre z filmów, które dostarczą wrażeń w ciepłe, letnie wieczory. "Kino nocy letniej" to największe gwiazdy światowego formatu: Robert De Niro, Nicole Kidman, Mel Gibson, Jennifer Aniston, Sandra Bullock, Jim Carrey bez wychodzenia z domu.Na Siódemce, widzowie, przez całe wakacje, poza najlepszymi filmami w cyklu pod wspólnym szyldem "Kino nocy letniej" będą mogli również spotkać się z wyjątkowymi artystami w programie "Po pierwsze kino". Gwiazdy opowiedzą czym jest dla nich film oraz jaką rolę pełni we współczesnym świecie. Zdradzą również jaka jest ich ulubiona produkcja i którym superbohaterem chcieliby zostać. Gośćmi programu "Po pierwsze kino" będą m.in. Bartek Topa, Roma Gąsiorowska, Rafał Zawierucha, Aleksandra Konieczna, Grzegorz Damięcki, Kinga Dębska, Łukasz Palkowski czy Piotr Domalewski.W ramach cyklu "Kino nocy letniej" również TVN Fabuła pokaże programy o tematyce filmowej. Rafał Zawierucha zabierze widzów w podróż po Europie i Polsce, gdzie odwiedzi plany zdjęciowe znanych produkcji ("Europa filmowa" i "Polska filmowa"). Poznamy kulisy realizacji hollywoodzkich produkcji i wypatrzymy wpadki, o których filmowcy woleliby zapomnieć ("Wpadki filmowe"). Spotkamy się z muzyką mistrzów ("Najpiękniejsza muzyka filmowa") oraz prześledzimy różne motywy filmowe i oryginalny sposób ich prezentacji ("Motywy filmowe").W ramach cyklu w lipcu i sierpniu,na anteniezostaną wyemitowane:16.07 - Kasamowa23.07 - Ptaszek na uwięzi30.07 - Szefowie wrogowie 206.08 - Totalna magia13.08 - Raj na ziemi20.08 - Showtime27.08 - Kłamca, kłamcaW ramach cyklu w lipcu i sierpniu,na anteniezostaną wyemitowane:15.07 - Licencja na miłość22.07 - Godziny szczytu III29.07 - Gliniarz z metropolii05.08 - Gran Torino12.08 - Miłość bez końca19.08 - Ocean's thirteen26.08 - U-571