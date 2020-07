Turniej z Tigerem Woodsem na żywo w Golf Channel Polska

Łukasz Szewczyk

• Tiger Woods po raz pierwszy po przerwie spowodowanej pandemią, zagra w turnieju PGA

TOUR - The Memorial Tournament presented by Nationwide. Gospodarzem będzie legendarny

golfista Jack Nicklaus.

• Transmisje w Golf Channel Polska

Dyskusje o najlepszym golfiście wszechczasów najczęściej sprowadzają się do dwóch nazwisk: Jack Nicklaus i Tiger Woods. Za pierwszym przemawia liczba zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych, za drugim dominacja w panteonie najlepszych współczesnych sportowców świata. Obydwaj Panowie darzą się ogromnym szacunkiem i sympatią, czego najlepszym dowodem jest ich współpraca i obecność na The Memorial Tournament presented by Nationwide.Magiczne momenty będziemy przeżywać również podczas nadchodzącego weekendu, bowiem w turnieju wezmą udział największe gwiazdy golfa: m.in. Jason Day, Rickie Fowler, Sergio Garcia, Dustin Johnson, Rory McIlroy, Phil Mickelson, Jon Rahm, Patrick Reed, Jordan Spieth, Justin Thomas i Bryson DeChambeau.Transmisje: czwartek i piątek (16 i 17 lipca) godz. 20:30, sobota: (18 lipca) godz. 20:00 oraz niedzielny (19 lipca) finał o godz. 21.00 na antenie Golf Channel Polska. Komentuje Jacek Person.