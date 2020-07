ITI Neovision zmienia nazwę na Canal+ Polska

Łukasz Szewczyk

• Spółka ITI Neovision, operator Canal+ w Polsce, zmienia dotychczasową nazwę na Canal+ Polska S.A

Warunki umów abonenckich oraz regulaminy świadczenia usług nie ulegają zmianie. Zmiana ta nie wymaga od klientów spółki podejmowania żadnych czynności formalnych.Zmiana nazwy spółki to kontynuacja procesu rebrandingu rozpoczętego we wrześniu ubiegłego roku. Wtedy logo nc+ zastąpiono logo Canal+ , co zapoczątkowało proces konsolidacji nazewnictwa i pozwoliło na dalszą budowę silnego ekosystemu marki Canal+. W kolejnych miesiącach logo Canal+ było tym samym coraz mocniej widoczne w portfolio produktów spółki, w tym m.in. za sprawą wprowadzenia na rynek nowego serwisu Canal+ telewizja przez internet (OTT) czy usługi Premiery Canal+ Canal+ to globalna marka wchodząca w skład portfolio międzynarodowego koncernu mediowego Vivendi. Każdego dnia Canal+ dociera ze swoimi treściami do ponad 20 mln abonentów na 40 rynkach (stan na grudzień 2019 roku).