Nowi bohaterowie i sporo emocji jesienią w 4 sezonie serialu TVN7 "Zakochani po uszy"

Łukasz Szewczyk

• We wrześniu 2020 roku na antenę TVN7 powróci serial "Zakochani po uszy".

• W czwartym sezonie pojawiają się nowe postaci, które wprowadzą sporo zamieszania w życiu głównych bohaterów, a więc emocji na pewno nie zabraknie.

Weronika Dzierżyńska i Jędrzej Hycnar w serialu "Zakochani po uszy" / Fot. TVN

Czwarty sezon "Zakochanych po uszy" to kontynuacja miłosnych perypetii i życiowych zawirowań znanych z poprzednich serii bohaterów. W życiu Asi i Piotra szykuje się wiele zmian. Wszystko wskazuje na to, że do ich życia w końcu zawita szczęście i harmonia. Czy uda im się uniknąć problemów? A może nad ich związkiem znowu zawisną czarne chmury?Wiele wydarzy się również w życiu Sylwii, która jak zwykle zaskoczy wszystkich swoimi decyzjami. Można powiedzieć, że na własne życzenie wywróci swoje życie do góry nogami i będzie bardzo zaskoczona jak bardzo ją to zmieni.Widzowie zobaczą również jak potoczą się losy Sonii, Tymona i Bartka, dla których poprzedni sezon zakończył się tragicznie. Sonia będzie musiała stanąć przed trudnym wyborem, który zaważy na losach wielu osób. Jak się zachowa i jakie to będzie miało konsekwencje dla jej najbliższych?W serialu pojawią się nowe postaci, które wpłyną na losy dotychczasowych bohaterów. W życiu Bartka niespodziewanie pojawi się urocza i żywiołowa Hanka (Weronika Dzierżyńska), która jak nikt inny potrafi ściągnąć na siebie kłopoty, ale potrafi być także oddaną przyjaciółką. Poznamy również dwóch braci - Michała (Jędrzej Hycnar) i Antka (Michał Kurek), którzy zostali ciężko doświadczeni przez los. Michał jest znajomym Asi i rodziny Popielów. Jego kiepska sytuacja materialna zmusza go do podejmowania bardzo nietypowych prac.Nowi bohaterowie wniosą wiele nieoczekiwanych zmian i zwrotów do serialowej akcji, która tak jak w poprzednich seriach rozgrywać się będzie w Krakowie. Za produkcję telenoweli odpowiada Krystyna Lasoń. Autorami scenariusza są Ilona Łesyk-Moczulska i Michał Zasowski, a odcinki reżyserują Regina Zawadzka, Arkadiusz Luboń, Monika Szczęsna-Jurga i Marcin Solarz.