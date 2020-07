Canal+ Polska coraz bliżej debiutu na giełdzie

Łukasz Szewczyk

• Spółka Canal+ Polska poinformowała o złożeniu prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego

• Spółka i jej akcjonariusze nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji co do przeprowadzenia oferty publicznej

Niezależnie od ostatecznej decyzji dotyczącej oferty publicznej, Groupe Canal+ SA, akcjonariusz większościowy spółki (będąca częścią grupy Vivendi SE) potwierdza, że zamierza pozostać strategicznym akcjonariuszem spółki.- mów i Edyta Sadowska, Dyrektor Generalna i Prezes Zarządu SpółkiSpółka jest wiodącym producentem kanałów tematycznych oraz premium i drugim co do wielkości dostawcą usług płatnej telewizji w Polsce z ok. 2,7 mln abonentów (dane na 31 grudnia 2019 r.).Canal+ Polska jest operatorem Platformy Canal+, oferującej pakiety, które obejmują zarówno własne kanały telewizyjne jak i kanały podmiotów trzecich, jak również nowo wprowadzonej usługi streamingowej CANAL+ (OTT) . Pakiety telewizyjne są oferowane we wszystkich segmentach cenowych rynku płatnej telewizji, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu premium.Canal+ Polska jest również zaangażowana w dystrybucję filmów za pośrednictwem swojej spółki zależnej - Kino Świat, jednego z wiodących dystrybutorów filmów w Polsce.