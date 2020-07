Tomek Michniewicz z nową audycją w radiowej Trójce

Łukasz Szewczyk

• W piątek (17 lipca 2020 roku) na antenie radiowej Trójki zadebiutuje nowa audycja Tomka Michniewicza, podróżnika, reportażysty i organizatora wypraw.

Dziennikarz od początku lipca prowadzi poniedziałkowe "Kluby Trójki". Teraz, w każdy piątek o godzinie 10.00, będzie można także słuchać jego autorskiego magazynu zatytułowanego- "Reszta świata" to mój autorski magazyn, który będzie pokazywał Polskę w kontekście globalnym -zarówno mechanizmy wpływu naszych decyzji na resztę świata, czego najczęściej nie dostrzegamy, ale też procesy, jakim sami jesteśmy poddawani. Choć nie zdajemy sobie z tego sprawy, mają one wpływ na nasze decyzje i wybory - mówi Tomek Michniewicz. - To będzie interdyscyplinarna formuła magazynowa: w poprzek podróży, spraw międzynarodowych, ekologii i ochrony środowiska z elementami lifestyle'owymi czy poradnikowymi. Zapraszam w każdy piątek od godz. 10.00 do 12.00! A w najbliższy poniedziałek na "Klub Trójki" o 21.00 - dodaje dziennikarz.Tomek Michniewicz wrócił na antenę Trójki po 10 latach. Przez wiele lat był związany z Polskim Radiem, między innymi jako szef i reporter wielu podróżniczych i międzynarodowych projektów, zarówno w Programie 3, jak i Czwórce (wówczas Polskim Radiu BIS) - akcji "Trójka Przekracza Granice", mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2008, "Dnia Expo 2012", Igrzysk Olimpijskich w Pekinie czy wyborów prezydenckich w USA w 2008 roku. W Radiu BIS prowadził autorskie programy kulturalne ("Dobry Wieczór", magazyn filmowy "Klaps"), muzyczne (promującą debiutantów "Scenę"), informacyjno-publicystyczne ("Popołudnik") i rozrywkowe ("Treleranek"). Jest także autorem pierwszego w Polsce programu o backpackingu "Dziko i Tanio". Słuchacze pamiętają także jego autorską audycję w radiowej Jedynce w latach 2013-2016. W ostatnim czasie był gospodarzem programu "Mapa świata" w Radiu Zet.Swoje reportaże i fotoreportaże publikował również m.in. w "Polityce", "Rzeczpospolitej", "Przekroju", "Focusie", "Playboyu", "National Geographic Traveler", "Życiu Warszawy", "Podróżach", "Ślizgu" i "Urodzie życia". Jest autorem pięciu bestsellerowych, nagradzanych reportaży książkowych.To także laureat wielu nagród i wyróżnień - m.in. Travelera 2019 - nagrody National Geographic Traveler za książkę "Chrobot, Życie najzwyklejszych ludzi świata", czterech statuetek na festiwalu sztuki mediów i podróży Mediatravel, nagrody Osobowość Roku 2019, przyznawanej przez magazyn "Osobowości i sukcesy". Jest członkiem jury Kolosów, najważniejszej nagrody podróżniczo-eksploratorskiej w Polsce oraz Wielkiego Konkursu Fotograficznego National Geographic.