F1, finał Pucharu Anglii, start DTM z udziałem Kubicy, Ekstraliga - sierpień w Eleven Sports

• W sierpniu widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć wielki finał piłkarskiego Pucharu Anglii i mecze ostatniej kolejki włoskiej Serie A.

• Nowością w ramówce będą pierwsze wyścigi nowego sezonu serii DTM z udziałem Roberta Kubicy. Do tego transmisje Formuły 1 i żużlowej PGE Ekstraligi.

W pierwszy weekend sierpnia na słynnym Wembley Stadium zostanie rozegranyCup, który tradycyjnie będzie zwieńczeniem sezonu piłkarskiego w Anglii. Zmierzą się w nim zwycięzcy lipcowych półfinałów, w których rywalizują giganci brytyjskiego futbolu: Arsenal FC, Chelsea FC, Manchester City i Manchester United. To oznacza, że decydujący mecz, niezależnie od tego kto w nim zagra, zapowiada się ekscytująco. Arsenal ma szansę na swój 14. triumf w FA Cup, dzięki czemu poprawiłby historyczny rekord tych rozgrywek. Z kolei broniący trofeum Manchester City w tym sezonie zdobył już Carabao Cup i za sprawą Pucharu Anglii może sięgnąć po dublet. W przypadku Chelsea FC awans oznaczałby trzeci występ w finale w ostatnich czterech latach, a dla Manchesteru United otworzyłby drogę do pierwszego cennego trofeum od 2017 roku. Która z tych ekip sięgnie po zwycięstwo?Na pierwszą niedzielę sierpnia zaplanowano. Tego dnia ELEVEN SPORTS pokaże trzy spotkania z udziałem sześciu czołowych drużyn sezonu 2019/20. Wówczas kibice poznają wszystkie ostateczne rozstrzygnięcia i końcowy układ tabeli. Szczególnie ciekawie zapowiada się konfrontacja Juventusu FC z AS Romą. W barwach Starej Damy będzie można zobaczyć znajdującego się w świetnej formie Cristiano Ronaldo i walczącego o swój rekord pod względem liczby czystych kont Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz postara się powstrzymać m.in. doświadczonego Edina Džeko i młodego Nicolò Zaniolo.Hitem ostatniej kolejki będzie spotkanie, w którym Atalanta Bergamo podejmie Inter Mediolan. Gospodarze, dzięki takim zawodnikom jak Josip Ilicic, Duvan Zapata czy Luis Muriel, strzelają średnio trzy gole na mecz, co sprawia, że są najskuteczniejszą drużyną tego sezonu w lidze włoskiej i jedną z najskuteczniejszych w Europie. Tym razem spróbują pokonać ekipę z Mediolanu, która słynie z doskonałej gry defensywnej.Wielkich emocji można spodziewać się również po konfrontacji SSC Napoli z S.S. Lazio. Dla Azzurrich, których barwy reprezentują Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, to okazja do rewanżu za jesienne starcie z rzymianami, kiedy bramkę rozstrzygającą o ich porażce zdobył niezawodny Ciro Immobile.Najważniejsze transmisje - Serie A:• Juventus FC (Wojciech Szczęsny) - AS Roma, niedziela, 2 sierpnia• Atalanta Bergamo - Inter Mediolan, niedziela, 2 sierpnia• SSC Napoli (Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński) - S.S. Lazio, niedziela, 2 sierpniaOd sierpnia widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli oglądaćjednej z najbardziej prestiżowych serii wyścigowych na świecie. Nowy sezon wystartuje na początku miesiąca, a jedną z jego gwiazd będzie Robert Kubica, który został kierowcą zespołu ORLEN Team ART. Pierwszy wyścig zaplanowano na słynnym belgijskim Circuit de Spa-Francorchamps, a kolejne dwa na uwielbianym przez zawodników niemieckim Lausitzring. Seria DTM będzie pokazywana w wybrane soboty i niedziele. W każdy z tych dni przewidziano odrębne sesje kwalifikacyjne i wyścigowe.Wśród 15 konkurentównie zabraknie byłych oraz być może przyszłych kierowców F1. W gronie kandydatów do tytułu mistrzowskiego wymienia się broniącego trofeum René Rasta, a także Nico Müllera, Marco Wittmanna, Mike'a Rockenfellera i Timo Glocka. W przeszłości w serii DTM jeździły takie sławy jak bracia Michael i Ralf Schumacherowie, Jean Alesi, Gerhard Berger, David Coulthard, Nicola Larini czy Mika Häkkinen.DTM jest znane z widowiskowych wyścigów i zaawansowanych technologicznie samochodów z nadwoziem typu coupé. Imponujące konstrukcje należą do najszybszych aut klasy GT na świecie.DTM (Deutsche Tourenwagen Masters)• Circuit de Spa-Francorchamps, 1 - 2 sierpnia (Robert Kubica)• Lausitzring Sprint, 15 - 16 sierpnia (Robert Kubica)• Lausitzring, 22 - 23 sierpnia (Robert Kubica)W sierpniu odbędą się aż. Pierwsza faza tego sezonu królowej motorsportu dostarczyła mnóstwa emocji, więc kibice ostrzą sobie apetyty na kolejne zmagania z udziałem takich gwiazd jak Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Max Verstappen czy Charles Leclerc. W pierwszej kolejności rywalizacja będzie toczyć się na Silverstone, gdzie najpierw zaplanowano Grand Prix Wielkiej Brytanii, a następnie specjalne Grand Prix z okazji 70. rocznicy pierwszego wyścigu F1 rangi mistrzowskiej, który zorganizowano właśnie na tym legendarnym torze. W drugiej połowie sierpnia odbędą się zawody o Grand Prix Hiszpanii i Grand Prix Belgii, które również zapowiadają się ekscytująco, bo w ostatnich latach miały na ogół bardzo wyrównany przebieg.Faworytem rywalizacji będzie walczący o swój siódmy tytuł mistrza świata Lewis Hamilton. Jeśli Brytyjczyk osiągnie swój cel, zostanie wspólnie z Michaelem Schumacherem najbardziej utytułowanym kierowcą w historii F1. Jego głównym przeciwnikiem będzie Valtteri Bottas, który świetnie zaczął obecny sezon. Wielkie aspiracje mają także młodzi zawodnicy tacy jak Max Verstappen, Charles Leclerc, Alex Albon, Lando Norris czy Carlos Sainz.2020 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP:• Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020, 31 lipca - 2 sierpnia• Emirates Formula 1 70th Anniversary Grand Prix 2020, 7 - 9 sierpnia• Formula 1 Aramco Gran Premio De España 2020, 14 - 16 sierpnia• Formula 1 Rolex Belgian Grand Prix 2020, 26 - 28 sierpnia