Andrzej Stankiewicz i Paweł Ławiński zastępcami redaktora naczelnego Onet.pl

Łukasz Szewczyk

• Z początkiem sierpnia Andrzej Stankiewicz obejmie stanowisko zastępcy redaktora naczelnego Onetu ds. informacji.

• Paweł Ławiński, pełniący do tej pory funkcję zastępcy redaktora naczelnego Onet.pl, obejmie stanowisko pierwszego zastępcy.

Andrzej Stankiewicz / Fot. TVP Info

Paweł Ławiński i Andrzej Stankiewicz podlegają Bartoszowi Węglarczykowi, redaktorowi naczelnemu Onet.pl. -- mówi Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onet.plPaweł Ławiński i Andrzej Stankiewicz są związani z Onetem od 4 lat. Wcześniej Paweł Ławiński był zastępcą redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej", kierował także jej działem zagranicznym i gospodarczym, prowadził kluczowe projekty. Przygodę z dziennikarstwem zaczynał w prasie podziemnej. Doradzał również mediom zagranicznym, głównie w Wielkiej Brytanii, w transformacji prasy w media internetowe.Paweł Ławiński w Onecie będzie nadal odpowiedzialny za pracę wszystkich redakcji, publicystykę, reportaże i wideo, śledztwa dziennikarskie oraz za kluczowe materiały dziennikarskie.Andrzej Stankiewicz w nowej funkcji będzie odpowiedzialny za nadzór nad codziennym serwisem informacyjnym i pracę z dziennikarzami newsowymi, a obok nowych zadań nadal pozostanie dziennikarzem politycznym Onetu. Stankiewicz przed dołączeniem do zespołu Onetu w 2016 roku przez 14 lat był związany z dziennikiem "Rzeczpospolita", pracował także w "Newsweeku" oraz we "Wprost". Trzykrotnie zdobył nagrodę Grand Press, przyznawaną za najlepsze teksty roku. Wraz z Mateuszem Baczyńskim, Januszem Schwertnerem, Kamilem Dziubką wywalczył dla Onetu nagrodę Grand Press za news roku w 2018 r. Jest współautorem trzech książek -- "Donald Tusk. Droga do władzy", "Wałęsa. Zdrajca czy bohater?" oraz "Zbigniew Ziobro. Historia prawdziwa".