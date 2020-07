Kwalifikacje do mistrzostw świata w snookerze żywo tylko w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• Już 31 lipca w Sheffield rozpoczną się mistrzostwa świata. Nim jednak do stołów podejdą najlepsi zawodnicy świata, toczyć będzie się zacięta rywalizacja w kwalifikacjach do turnieju głównego.

• Transmisje tylko w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Kwalifikacje do mistrzostw świata w snookerze rozegrane zostaną w English Institute of Sport w Sheffield. Wystąpi w nich 128 zawodników, którzy będą walczyli o 16 miejsc w turnieju głównym, gdzie czeka już 16 najwyżej sklasyfikowanych graczy świata. Wśród snookerzystów biorących udział w kwalifikacjach jest trzech Polaków: Adam Stefanów, Kacper Filipiak i Antoni Kowalski. W ubiegłym roku kwalifikant Gary Wilson doszedł aż do półfinału w Crucible Theatre. Czy i w tym roku kwalifikacje wyłonią nieoczekiwanego bohatera mistrzostw świata?Eurosport 1 będzie pokazywał mecze kwalifikacji codziennie od wtorku 21 lipca do wtorku 28 lipca. W piątek 31 lipca rozpoczną się mistrzostwa świata, które potrwają do 16 sierpnia. Tytułu będzie bronił Judd Trump.Kwalifikacje oraz turniej główny skomentują w Eurosporcie eksperci stacji: Rafał Jewtuch, Przemek Kruk, Michał Ebert, Grzegorz Biernadski i Jarosław Kowalski.