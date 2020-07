Rusza program Allegro Polecam. Nagrody pieniężne za polecanie

Łukasz Szewczyk

• Allegro Polecam to nowy program afiliacyjny dla tych, którzy lubią dzielić się dobrymi ofertami - teraz dostaną nagrody pieniężne za polecanie.

• Uczestnicy programu mogą budować swoją pozycję ekspercką dzięki rekomendowaniu interesujących produktów znajomym i społecznościom.

- mówi Damian Zapłata, członek zarządu Allegro. -- dodaje.Z programu skorzystają również sprzedawcy oferujący polecane produkty. Ich oferty dotrą do większej liczby klientów zainteresowanych konkretnym produktem z danej kategorii, co zwiększa prawdopodobieństwo sprzedaży.Klient uczestniczący w programie może łatwo polecać produkty. Po rejestracji na stronie polecam.allegro.pl należy kliknąć przycisk "Udostępnij" w danej ofercie, aby utworzyćindywidualny link i umieścić go w swoich kanałach. Gdy ktoś kupi produkt, korzystając z linku polecającego, osoba polecająca otrzyma nagrodę pieniężną od Allegro (20 proc.prowizji zapłaconej Allegro przez sprzedawcę). Będzie tak również w przypadku, gdy ktoś zdecyduje się na zakup innego produktu z tej samej kategorii. Link pozostaje ważny tak długo, jak oferta jest aktywna, ale aby otrzymać nagrodę, między kliknięciem linku a dokonaniem zakupu mogą upłynąć maksymalnie 24 godziny.