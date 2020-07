Messenger umożliwia blokadę dostępu do wiadomości

Łukasz Szewczyk

• Messenger wprowadził nowe narzędzia zwiększające kontrolę użytkowników nad tym, kto ma dostęp do ich wiadomości.

App Lock, czyli blokada aplikacji, dodaje kolejną warstwę zabezpieczeń do prywatnych wiadomości i uniemożliwia dostęp niepowołanym osobom. W tym celu aplikacja wykorzystuje ustawienia prywatności samego urządzenia, takie jak weryfikacja za pomocą twarzy lub odcisków palców. Dane te nie są przesyłane do Facebooka ani przez niego przechowywane.Ta opcjonalna funkcja daje pewność, że nikt poza właścicielem urządzenia nie będzie miał dostępu do treści rozmów. App Lock jest dostępna na iOS, a w przeciągu kilku miesięcy pojawi się także na Androidzie.Jednocześnie wprowadzona została nowa sekcja Ustawień prywatności. Teraz osoby korzystające z aplikacji mogą łatwo znaleźć wszystkie ustawienia i funkcje dotyczące prywatności w jednym miejscu.Zespół Messengera pracuje także nad dalszym zabezpieczeniem wiadomości i połączeń przychodzących, aby użytkownicy mogli lepiej kontrolować wiadomości od nieznajomych.