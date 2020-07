"Artemis Fowl". Premiera nowego filmu Disneya w HBO i HBO GO

Łukasz Szewczyk

• W sierpniu premiera nowego filmu Disneya w HBO i HBO GOI

• Dwunastoletni geniusz pochodzący z rodziny o długich przestępczych tradycjach, Artemis Fowl, zostaje wciągnięty w sam środek groźnej wojny z potężnymi wróżkami, które mogą stać za zniknięciem jego ojca.

Film "Artemis Fowl" oparty jest na bestsellerowej książce autorstwa Eoina Colfera o tym samym tytule. Ta przygodowa opowieść skupia się na historii tytułowego Artemisa Fowla, dwunastoletniego geniusza wywodzącego się z rodziny o długich przestępczych tradycjach, który za wszelką cenę próbuje odnaleźć swojego uprowadzonego ojca. Aby spełnić żądania porywacza, Artemis musi przeniknąć do starożytnej podziemnej cywilizacji - niezwykle zaawansowanego świata wróżek - i zdobyć pewien nadzwyczaj potężny i pożądany magiczny przedmiot. Chłopak obmyśla więc przebiegły i niebezpieczny plan działania, który okazuje na tyle niebezpieczny, że Artemis z czasem zostaje wciągnięty w sam środek groźnej wojny z wszechmocnymi magicznymi istotami.Reżyserem "Artemis Fowl" jest Kenneth Branagh. W filmie występują: Ferdia Shaw, Lara McDonnell, Josh Gad, Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh McGuire, Nikesh Patel i Adrian Scarborough. Towarzyszą im na ekranie zdobywca Złotego Globu Colin Farrell oraz laureatka Oscara Judi Dench. Obowiązki producentów pełnią Kenneth Branagh oraz Judy Hofflund, a producentów wykonawczych Angus More Gordon oraz Matthew Jenkins.. Produkcja od rana dostępna będzie w serwisie HBO GO. Premierowa emisja na antenie HBO zaplanowana została natomiast tego samego dnia na godzinę 21:40.