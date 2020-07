Polsat zapowiada powrót 11 edycji "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami"

Łukasz Szewczyk

• We wrześniu 2020 roku powrót 11 edycji tanecznego show Polsatu "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami"

Wiosną 2020 roku, w związku z wybuchem epidemii COVID-19 emisja show "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" została przerwana i odroczona na jesień. Widzowie zdążyli zobaczyć jedynie dwa odcinki programu. Mimo tego mieli okazję przekonać się, że taneczny poziom uczestników XI edycji "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" jest wyrównany i bardzo wysoki. Każda z gwiazd ma więc szansę na zdobycie głównej nagrody w show - Kryształowej Kuli. A jak przyznaje sam gwiazdorski skład XI edycji, cieszą się na powrót do tańca i... wymagających treningów. Jak widać, spodobała im się taneczna adrenalina! Wyciskające siódme poty treningi rozpoczną w połowie sierpnia, aby już 4 września ponownie stanąć do rywalizacji.Na roztańczonym parkiecie pojawi się 10 par. A będą to: najpopularniejsza celebrytka młodego pokoleniaoraz Stefano Terrazzino;, czyli serialowa Julka z "Przyjaciółek", i Kamil Kuroczko; piosenkarkai 3-krotny zwycięzca tanecznego show Polsatu, Janek Kliment; modelkaw towarzystwie debiutującego w "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" Michała Bartkiewicza; gwiazda Internetu, piosenkarka i youtuberkai prawdziwy weteran show Polsatu, Rafał Maserak; pogodynka Polsatu i Polsat Newsi zwycięzca V edycji show, Jacek Jeschke; aktor i treneroraz zwyciężczyni jubileuszowej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", Janja Lesar; aktor, twórca kabaretowy i rockman w jednym -oraz Lenka Klimentowa; uczestnik "Ninja Warrior Polska"i Hania Żudziewicz, laureatka 6. edycji tanecznego show; zwycięzca "Love Island. Wyspa miłości", trener tenisai jego życiowa partnerka Sylwia Madeńska.W jury niezmiennie zasiądą: Iwona Pavlović, Andrzej Grabowski i Michał Malitowski. Program poprowadzi niezawodny duet Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.