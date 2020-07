"Królowie australijskiego lombardu" od lipca w TV4

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna Czwórka przygotowała dla swoich widzów premierę programu "Królowie australijskiego lombardu"

W Sydney - mieście, które przeżyło niejedną "gorączkę złota" i niejeden kryzys, było świadkiem powstania i upadku wielu fortun i gdzie nie brak amatorów mocnych wrażeń - szybkie pożyczki pod zastaw zawsze były w cenie. Najstarszy i największy lombard Australii, Aceben, położony w Chinatown, chińskiej dzielnicy Sydney, wiele już widział, ale sytuacje, jakie się tu zdarzają, nie przestają zaskakiwać.Ludzie zastawiają najróżniejsze przedmioty - od mniej lub bardziej cennych drobiazgów i gabarytów po auta, jachty a nawet samoloty... Oprócz licznych złotych zegarków, kolekcjonerskich deskorolek, gitar i niemal wszystkich instrumentów muzycznych, trafiają tu takie okazy jak rycerska zbroja, złoty kastet wysadzany brylantami, samurajski miecz czy luksusowa łódź do wakeboardingu - z podgrzewanymi siedzeniami, najnowocześniejszym nagłośnieniem i podwodnymi światłami...Od asortymentu lombardu barwniejsi są chyba tylko jego klienci, wśród których są desperaci i poszukiwacze okazji, biedacy i bogacze w nagłej potrzebie, eks-kolekcjonerzy i osoby chcące szybko pozbyć się wspomnień oraz wszelkiego rodzaju dziwacy, oryginały i podejrzane typy. W Aceben zobaczymy elegantkę z kościotrupem na sprzedaż, dziewczynę nazwaną przez rodziców na cześć popularnego horroru z całym naręczem nawiązujących do tej konwencji pamiątek, niedoszłą pannę młodą z zaręczynowym pierścionkiem, którego brylant okazuje się sztuczny czy złodziejaszka próbującego sprzedać radio skradzione z zaparkowanego od zaplecza samochodu należącego do... pracownika lombardu.Każdy przedmiot i każdy człowiek ma swoją historię, choć klienci nie zawsze przedstawiają jej prawdziwą wersję. Często trzeba sporo doświadczenia, zmysłu obserwacji, żyłki psychologa i dobrego refleksu, by rozpoznać - i odpowiednio zareagować - kiedy ktoś coś zataja, kiedy przynosi kradziony towar a kiedy koloryzuje i próbuje rozmiękczyć pracownika obsługi.Dlatego w ekipie Aceben nie ma miejsca dla słabeuszy - to prawdziwi królowie lombardu, którzy nie tylko wiedzą, jak nie dać się podejść, ale też potrafią zadbać o duży zysk. Każde z nich to osobowość, która ma swoje sposoby na radzenie sobie z klientami. Stary wyga Pauly, którego ulubioną rozrywką jest robienie kawałów kolegom, zdecydowanie nie wygląda jak milion dolarów, lecz jest mistrzem w swoim fachu i zawsze ubija złote interesy. Jaz jest bardzo konkretna - sprawy załatwia szybko, skutecznie i rzeczowo - a w razie potrzeby potrafi wykazać się ciętym językiem i sprowadzić oponenta do parteru. Z kolei urocza Jess, która ze wsi przeniosła się do miasta, budzi sympatię, ale choć jest wrażliwa na romantyczne historie klientów, wie kiedy zdać się na własne wyczucie, a kiedy skonsultować się z bardziej doświadczonymi kolegami. Niepozorny Aaron, mimo wyglądu wyluzowanego skate'a, także potrafi postawić na swoim. Nad całością czuwa szef, Mike - zawsze spokojny, opanowany i pogodny, zawsze pewien, że może polegać na swoim zespole.