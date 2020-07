Kluczowy mecz Juventusu FC w walce o mistrzostwo Włoch hitem weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W ostatni weekend lipca widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć dziewięć meczów Serie A TIM, w tym ważne starcie Juventusu FC z UC Sampdorią, które może przesądzić o tytule mistrza Włoch dla Starej Damy.

• Stacja pokaże na swoich antenach także spotkania siódmej rundy żużlowej PGE Ekstraligi

W najważniejszym meczu 36. kolejkiTIM prowadzący w tabeli Juventus FC podejmie UC Sampdorię. Jeśli Stara Dama wygra, to zapewni sobie mistrzostwo Włoch po raz dziewiąty z rzędu! O zwycięstwo nie będzie łatwo, bo drużyna z Genui wygrała aż trzy z ostatnich czterech meczów wyjazdowych. Do rywalizacji na Allianz Stadium silnie zmotywowany przystąpi lider Juve, Cristiano Ronaldo, który walczy o tytuł króla strzelców ligi włoskiej. Portugalczyk ma obecnie na koncie 30 goli, o jeden mniej niż jego konkurent, Ciro Immobile. W bramce gospodarzy zagra, który ma szansę na 11. czyste konto w tym sezonie. Z kolei barwach Sampdorii wystąpią. Czy wspólnie z kolegami sprawią w Turynie niespodziankę?Sporych emocji można spodziewać się po konfrontacji AC Milanu z Atalantą Bergamo. Oba zespoły są niepokonane od wznowienia rozgrywek i gdyby została stworzona odrębna tabela obejmująca tylko ten okres, to zajmowałyby w niej najwyższe miejsca. Kibice mogą szykować się na ofensywne popisy Ante Rebicia, Hakana Çalhanoglu i Zlatana Ibrahimovicia w barwach Rossonerich oraz Luisa Muriela, Josipa Ilicicia i Duvana Zapaty w szeregach ekipy z Bergamo. Ci piłkarze strzelili w tym sezonie w sumie aż 69 goli!Ciekawie zapowiada się również starcie walczącego o powrót do ścisłej czołówki tabeli SSC Napoli z preferującym widowiskowy futbol US Sassuolo Calcio. Po stronie drużyny z Neapolu wiele będzie zależało od. Ten pierwszy jest najlepszym strzelcem Azzurrich w aktualnych rozgrywkach, a drugi jest główną postacią w linii pomocy i obok Giovanniego Di Lorenzo rozegrał najwięcej minut spośród wszystkich zawodników swojej ekipy. Goście liczą przede wszystkim na Domenico Berardiego i Francesco Caputo, którzy od czerwca są jednym z najgroźniejszych duetów napastników w lidze włoskiej.Hitem siódmej kolejki PGEbędzie mecz zajmującego trzecie miejsce w tabeli RM SOLAR FALUBAZU Zielona Góra z drugim MOTOREM Lublin. Goście wygrali trzy spotkania z rzędu i chcą przedłużyć tę serię na trudnym terenie w Zielonej Górze. Ich czołowymi postaciami powinni być Grigorij Łaguta, Matej Žagar i Mikkel Michelsen, którzy w tym sezonie zdobywają średnio powyżej 2,1 punktu na bieg. Czy zdołają przechytrzyć najlepszą trójkę gospodarzy Martin Vaculík - Patryk Dudek - Piotr Protasiewicz?W kolejnym z ważnych meczów wicemistrz Polski, BETARD SPARTA Wrocław, podejmie beniaminka, PGG ROW Rybnik. Na Stadionie Olimpijskim goście poszukają swojego pierwszego wyjazdowego zwycięstwa w obecnych rozgrywkach. To spore wyzwanie, bo wrocławianie są niepokonani u siebie od września 2019 roku. Jedną z głównych atrakcji wieczoru będą pojedynki asów gospodarzy, Taia Woffindena i Macieja Janowskiego, z Robertem Lambertem, liderem ekipy z Rybnika, który w trzech ostatnich występach zdobył łącznie aż 42 punkty.Piłkarze australijskiej Hyundai A-League rozpoczęli decydujący etap walki o awans do fazy play-off, która wyłoni mistrza kraju. W jednym z najciekawszych spotkań tego weekendu Wellington Phoenix zmierzy się z Adelaide United. Obie drużyny zajmują miejsca w czołówce tabeli, ale nadal nie mogą być pewne kwalifikacji do finałowej fazy rozgrywek. Kibice liczą na emocje podobne do tych, jakie towarzyszyły rywalizacji tych ekip w poprzedniej rundzie. Wówczas zespół z Adelajdy prowadził 1:0 po pięknym golu Nikoli Milusenicia, ale świetna postawa gości z Wellington w końcówce meczu sprawiła, że to oni cieszyli się z wygranej 2:1. Jak będzie tym razem?Piątek (24 lipca):• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Olkowicz, Michał Mitrutstudio: Marcelina Rutkowska, Rafał Dobrucki, reporter: Maciej Markowski• 20:15 PGE Ekstraliga:R Lublin (Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Anita Mazur, Tobiasz Musielak, reporter: Mikołaj Kruk• 21:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip KapicaSobota (25 lipca):• 08:55 Hyundai A-League:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 17:10 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 19:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio 19:10)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak• 21:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio 21:25)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip KapicaNiedziela (26 lipca):• 17:10 Serie A TIM: Bologna FC - US Lecce (Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Dominik Guziak• 19:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak• 19:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 19:25 Baraż Sky Bet Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 19:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Mitrut, Mikołaj Kruk• 21:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 21:25)komentarz: Mateusz Święcicki, Dominik Guziakstudio: Mateusz MajakPoniedziałek (27 lipca):• 20:00- magazyn (Eleven Sports 2)• 20:40 Baraż Sky Bet Championship:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 21:00(Eleven Sports 2)